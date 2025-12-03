ユー・シューシン＆ディン・ユーシーが再タッグ！ ファンタジー・ラブコメ時代劇『永夜星河』DVDリリース＆配信開始
『蒼蘭訣〜エターナル・ラブ〜』の制作チームが再結集し、ゴン・ジュン主演『夜明けの恋人たち〜Love in the Wind〜』のジャオ・イーロンが監督を務めた『永夜星河（えいやせいが）〜シークレット・ラブミッション〜』。Weibo（微博）ユーザー評点で9．3をマーク、Tencent Video（騰訊視頻）サイト内熱度は3万超え、猫眼2024年度配信ドラマ熱度ランキング年間1位を記録した本作は、ハイクオリティなファンタジー・ラブコメ時代劇だ。今回は、ビジュアルの美しさ、魅力的なキャラクター、予測不可能なストーリーと三拍子そろった中国ドラマの見どころを、U-NEXT独占先行配信＆DVDリリースに合わせて紹介していきたい。
【写真】主人公カップルを演じたユー・シューシン＆ディン・ユーシー
■『月光変奏曲』ユー・シューシン＆ディン・ユーシーが再共演！
大ヒット・ファンタジー『蒼蘭訣〜エターナル・ラブ〜』の可愛らしくもたくましい仙女役で日本でもファンを増やしたユー・シューシンと、『花の都に虎（とら）われて〜The Romance of Tiger and Rose〜』『今宵、若様は恋におちる』などでのツンデレ貴公子役で人気急上昇中のディン・ユーシー。2人は大ヒット現代ロマンス『月光変奏曲〜君とつくる恋愛小説〜』で主人公カップルを演じて以来、多くのファンから再共演が望まれていた。
そんな彼らが2度目のタッグを組んだ本作は、ヒロインが小説の世界に入り込んでしまうという設定。前作では出版社の編集者と人気作家を演じていた2人が、今度は好きな作家の小説世界でバッドエンドをハッピーエンドに変えていく女性主人公と、その小説世界でヒーローへと成長していく男性主人公に扮して、スリルと胸キュンいっぱいのラブストーリーを繰り広げてくれる。ビジュアルも抜群の実力と人気を兼ね備えた若手中国スター2人のさらなる魅力を発見できるはずだ。
■小説の世界に入り込んだヒロインが悪役令嬢に！
作家・浮舟（うきふね）の大ファンであるリン・ミアオミアオは彼の待望の新作小説「捉妖（そくよう）」が期待はずれな内容でガッカリ。しかも、気づけばその小説世界にトリップしてしまい、悪役令嬢キャラ・林虞（りんぐ）になっていた！ 現実世界に戻るために彼女に課せられたミッションは、原作設定のまま最後まで生き延び、仲間たちと力を合わせて最凶の妖魔・怨女（えんじょ）を倒すこと。さらに、原作では林虞の天敵となるひねくれ者の慕声（ぼせい）に、自分を好きになってもらうことだった…。
そんな奇想天外な設定で始まる物語はときめき満載で、アドリブも交えたという2人の演技は前作以上に息がぴったり。慕声の林虞への好感度はマイナス200％。これをどうやったらプラス100％にまで引き上げることができるのか？ 悪女から心優しい勇敢なヒロインへと変わった林虞の奮闘で、警戒心の強い頑固な慕声の心の扉が少しずつ開いていく様子はじれキュン必至。笑って泣けるロマンスが待ち受ける！
■サブカップルも物語を盛り上げる！ 愛と絆の冒険ストーリーは驚きの展開へ
林虞（リン・ミアオミアオ）と慕声の主人公カップルとともに冒険の旅に出るのは、慕声が慕う義姉で慕家を滅ぼした宿敵・怨女を追う慕瑶（ぼよう）と、ある目的で慕瑶に近づくも彼女に惹かれていく柳払衣（りゅうふつい）。“竹林四侠（ちくりんしきょう）”を結成した彼らは行く先々で様々な妖怪とバトルを繰り広げ、視聴者はその爽快なアクションにワクワクさせられ、怨女をめぐる深遠なミステリーにドキドキさせられることになる。
慕瑶役の『北月（ほくげつ）と紫晴（しせい）〜流光に舞う偽りの王妃〜』ジュー・シューダン、柳払衣役の『月光変奏曲〜君とつくる恋愛小説〜』『恋狐妖伝〜ファースト・ラブ〜』ヤン・シーゾーの好演が加わり、人間と妖怪の関係を掘り下げていく心揺さぶるドラマも見応えたっぷり。彼らが救おうとする世界の真実とは？ 壮大な伏線回収にあっと驚かされる結末まで一瞬たりとも見逃せない展開で、これまでにない新鮮なファンタジー体験ができること間違いなしだ。
『永夜星河〜シークレット・ラブミッション〜』は、DVDリリース中。U‐NEXTにて独占先行配信中。
