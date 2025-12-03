ジェイミー・リー・カーティス、リンジー・ローハンW主演『シャッフル・フライデー』、12.10よりディズニープラスで配信開始
リンジー・ローハンとジェイミー・リー・カーティスがダブル主演を務めるディズニー実写映画『シャッフル・フライデー』が、12月10日よりディズニープラスにて見放題独占配信されることが決定した。
【動画】リンジー・ローハンがブリトニー・スピアーズの楽曲で渾身のセクシーポーズ？ 『シャッフル・フライデー』本編シーン
本作は、ママ、おばあちゃん、私―3世代の体が入れ替わって巻き起こる大混乱を描いた、笑って泣けるハートフル・コメディー。
それぞれが「全然理解できない！」と感じているシングルマザーのアンナ（リンジー・ローハン）、祖母のテス（ジェイミー・リー・カーティス）、娘のハーパー（ジュリア・バターズ）、そして婚約者の娘のリリー（ソフィア・ハモンズ）。怪しい占いをきっかけに母と娘、祖母と義理の孫娘が入れ替わって大混乱の金曜日（フライデー）が描かれる。
全米では、8月8日に公開を迎え、日本では9月5日に公開となった本作。全米映画批評サイトRottenTomatoes の一般観客レビュー（Popcornmater）では91％、Cinema ScoreではA、日本国内レビューサイト Filmarks でも3.9（すべて11月26日時点）という高得点を獲得するなど、世界中で絶賛の声が相次いでいる。
ママとおばあちゃんと暮らす高校生のハーパー。ママは結婚間近で、結婚相手の娘はキライな同級生。複雑なキモチで迎えたある金曜日、目覚めたら家族の体が“シャッフル”していて大混乱。
アンナ（母）とハーパー（娘）、テス（祖母）とリリー（娘）の“中身“が入れ替わるという奇想天外な出来事から始まり、”大人“になった娘たちが親たちの結婚を阻止するべく計画を開始し、思わぬ大騒動を巻き起こしていく。
立場も価値観も異なる4人が、それぞれの人生を“シャッフル”することで初めて気づく、家族の本当の気持ち―笑いと涙のなかに、誰もが自分の家族を重ねずにはいられない温かなストーリーが展開される。
映画館で鑑賞した人々のSNSでは、4人がシャッフルするという前代未聞（カオス）の展開や予想外のアクシデントの連続に、「めちゃくちゃ楽しめたし笑えるし面白い」「テンポがよく飽きずに楽しめた」「予想以上に面白かった！」「４人のシャッフルは新鮮で、頭の混乱具合も楽しい！笑」と、痛快なコメディを楽しむ声が続出。
また、シャッフルをきっかけに、ときにすれ違い、ぶつかりあいながらも互いを想い合う姿に、「感動すると思ってなくて気づいたら泣いてた。家族ってサイコー！」「大好きな人と一緒にみたい気持ちになる」「笑いあり、感動あり、涙あり ディズニー映画で一番好きかもしれないです！」といった感想も多く寄せられた。
世代を超えて、“シャッフル”することで見えてくるのは、家族の本音と愛情。ぶつかりあいながらも心を通わせた彼女たちの姿から、“最も大切なこと”が見つかるだろう。娘を持つ母、母を持つ娘、どちらの立場でも共感できる、深い感動と最高の笑顔をもたらしてくれる最強＆最高のハートフルコメディーを見放題配信で何度でも味わいたい。
映画『シャッフル・フライデー』は、12月10日よりディズニープラスにて見放題独占配信開始。
映画『シャッフル・フライデー』は、12月10日よりディズニープラスにて見放題独占配信開始。