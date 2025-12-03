¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡ÈÃû¡É²¬ÅÄ¾À¸¡¢ËÜÊÔ¤Ç¸«¤»¤Ê¤¤¥ì¥¢¤Ê»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬ÁÇÅ¨¡×
¡¡ÂçÀôÍÎ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬2Æü¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¼ÒÄ¹¡¦Ãû¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤«¤è¡Ä¡ª¡¡µÜùõ¤¢¤ª¤¤¡¢¡È²£ÉÍ¥Ç¡¼¥È¡É¥·¡¼¥ó¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÌîÌÚ°¡µª»ÒµÓËÜ¤ÇÂ£¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¸ÂÀ¤ËÂçÀô¡¢Ê¸ÂÀ¤ÎÆæÂ¿¤ºÊ¡¦»Íµ¨¤ËµÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢Ê¸ÂÀ¤Î¥¨¥¹¥Ñ¡¼Ãç´Ö¡¦ºù²ð¤Ë¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢±ß¼ä¤Ë¹âÈª½ß»Ò¡¢È¾Â¢¤Ë±§Ìî¾ÍÊ¿¡¢¤½¤·¤ÆÊ¸ÂÀ¤é¤ËÀÜ¶á¤¹¤ëÆæ¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦»Ô¾¾¤ËËÌÂ¼¾¢³¤¤È¡¢ï£¡¹¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö·àÃæ¤Ç¤Ï¼¼Æâ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡©Ãû¼ÒÄ¹¡£ É÷¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª³°¤Ç²«ºª¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1ÏÃ¤Ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÊ¸ÂÀ¤ÈÌÌÀÜ¤Ç²ñ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¼¹Ì³¼¼¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤¬Â¿¤¤²¬ÅÄ¤À¤¬¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÌÚ¡¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÃû¼ÒÄ¹¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ÒÄ¹¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¥Î¥Ê¥Þ¥ì¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÌî³°¤ÎÃû¼ÒÄ¹¡¢¤¤¤¤ ÁÖ¤ä¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@chottodake_esper¡Ë
¢¨µÜºê¤¢¤ª¤¤¤Î¡Öºê¡×¤Î»ú¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×
