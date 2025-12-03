【今夜放送】『2025 FNS歌謡祭』第1夜タイムテーブル！ 休止直前Perfumeに限定復活のRIP SLYMEも
今夜放送される『2025 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）第一夜のタイムテーブルが発表された。
【写真】『FNS歌謡祭』出演豪華アーティストたち
第一夜には、12月31日をもって「コールドスリープ（活動休止）」することを宣言したPerfumeが12月3日の『FNS歌謡祭』に出演する。「コールドスリープ」まで残り28日のPerfumeが、どんなステージを披露してくれるのか。これまで数々の伝説的なステージを披露してきた3人の、特別な瞬間を余す所なく届ける。
さらに今年4月に約1年間という期間限定で再集結したHIP‐HOPグループ・RIP SLYMEが『FNS歌謡祭』に初登場。熱いパフォーマンスでステージを盛り上げる。また、7月に劇場公開され興行収入375億円を突破した大ヒット上映中の映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』いあら、今もなお国内外から愛される映画の主題歌「残酷な夜に輝け」を、LiSAが熱唱する。
タイムテーブルは以下の通り。
※各時間帯・出演者は五十音順
※構成の変更、出演時間が前後する可能性あり
【18時30分〜】
ガチャピン・ムック×THE RAMPAGE「銀河鉄道999」／ゴダイゴ（1979年）
TWS「はじめまして」
TREASURE「PARADISE -JP Ver.-」
はぴだんぶい「はぴだんぶい!!!」
パペットスンスン「とてと」
ミャクミャク×宮野真守×Hey! Say! JUMP（有岡大貴・知念侑李）×Kis-My-Ft2（玉森裕太・二階堂高嗣）×THE RAMPAGE（吉野北人・RIKU）×TREASURE（JIHOON・ASAHI）「YOUNG MAN (Y.M.C.A.)」／西城秀樹
【19時頃〜】
ASKA「晴天を誉めるなら夕暮れを待て」
Ado「十戒（1984）」／中森明菜（1984年）
工藤静香×スキマスイッチ「化粧」／中島みゆき（1978年）
近藤真彦×大野雄大（Da-iCE）「ハイティーン・ブギ」
近藤真彦×宮野真守「ギンギラギンにさりげなく」
シナモロール＆リトルツインスターズ×乃木坂46（菅原咲月・小川彩・井上和・筒井あやめ）「君は天然色」／大滝詠一（1981年）
Da-iCE「ノンフィクションズ」
平手友梨奈「失敗しないメンヘラの育て方」
FRUITS ZIPPER「青い珊瑚礁」／松田聖子（1980年）
『ミス・サイゴン』2026カンパニー「神よ何故？」「世界が終わる夜のように」「命をあげよう」「アメリカン・ドリーム」
水谷千重子 × 野口衣織（=LOVE）「ラヴ・イズ・オーヴァー」／欧陽菲菲（1979年）
Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」
「昭和100年名曲セレクション1」
沢田研二「勝手にしやがれ」
シブがき隊「100%…SO かもね!」
フィンガー5「学園天国」
松田聖子「ガラスの林檎」
美空ひばり「雑草の歌」
【20時頃〜】
ASKA×花村想太（Da-iCE）「はじまりはいつも雨」
Kis-My-Ft2「ルビーの指環」／寺尾聰（1981年）
工藤静香×生田絵梨花「MUGO・ん…色っぽい」
坂井仁香（超ときめき▼宣伝部）×板倉可奈（CUTIE STREET）「渚のシンドバッド」／ピンク・レディー（1977年）
スキマスイッチ「奏（かなで）」
Snow Man「カリスマックス」
DOMOTO「愛のかたまり」
徳永英明「帰れない二人」／井上陽水（1973年）
中西アルノ（乃木坂46）×小泉遥香（超ときめき▼宣伝部）×月足天音（FRUITS ZIPPER）「年下の男の子」／キャンディーズ（1975年）
Perfume「ナチュラルに恋して」「巡ループ」
平手友梨奈「プレイバック Part2」／山口百恵（1978年）
Hey! Say! JUMP「デカメロン伝説」／少年隊（1986年）
RIP SLYME「FUNKASTIC」
RIP SLYME × Number_i「楽園ベイベー」
『2025 FNS歌謡祭』【出演アーティスト】
【21時頃〜】
AiScReam「愛▼スクリ〜ム！」
生田絵梨花「ピリオド」
=LOVE×中島健人「絶対アイドル辞めないで」
超ときめき▼宣伝部 × ミャクミャク「超最強」
徳永英明×JAEJOONG（ジェジュン）「レイニー ブルー」
中島健人「IDOLIC」
乃木坂46「ビリヤニ」
HANA「ROSE」
浜崎あゆみ「Moments」
Mrs. GREEN APPLE「天国」
Little Glee Monster「For Decades」
「昭和100年 名曲セレクション2」
石川ひとみ「まちぶせ」
河合奈保子「けんかをやめて」
中森明菜「少女A」
八代亜紀「舟唄」
「昭和100年 名曲セレクション3」
安全地帯「悲しみにさよなら」
小坂明子「あなた」
小林旭「熱き心に」
本田美奈子.「1986年のマリリン」
【22時頃〜】
AI「I Wanna Know」
Ado「ルル」
ATEEZ「Ash」
Aぇ! group「Chameleon」
Kis-My-Ft2「＆Joy」
CUTIE STREET「キューにストップできません！」
THE RAMPAGE「Drown Out The Noise」
THE ALFEE×中川晃教「COMPLEX BLUE −愛だけ哀しすぎて−」
Snow Man「悪戯な天使」
Number_i「ATAMI」
浜崎あゆみ「mimosa」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
Hey! Say! JUMP「encore」
LiSA「残酷な夜に輝け」
