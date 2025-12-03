石橋貴明、“帝京野球部OB会”に登場 久しぶりの元気な姿にファン安ど
プロ野球・北海道日本ハムファイターズに所属していたタレント、杉谷拳士が3日、自身のインスタグラムを更新し、病気療養中のとんねるずの石橋貴明ら帝京高校野球部のメンバーが写った集合写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】球界を代表する帝京OBらに囲まれる石橋貴明
杉谷は「【石橋貴明】」との書き出しで、石橋への思いを投稿。「帝京会の大黒柱 いつも僕たちを照らし続けてくれる貴さん。笑う時も、苦しい時も、変わらない温かさでそばにいてくれるその背中に、どれだけ勇気をもらってきたか分かりません」とその計り知れない影響力をつづり、「仲間で集まる時間が、こんなにも尊くて、大切で。気づけば、貴さんの存在が帝京会そのものの“絆”を形づくっていました」と、満足気につづっている。
そんな杉谷は「この日も、胸が熱くなる瞬間ばかり。 いつも本当にありがとうございます。これからもずっと、仲間たちと前へ進んでいきたいです」と、この日の集合写真を公開。今年引退した阪神タイガースの原口文仁のほか、横浜DeNAベイスターズの山崎康晃、東京ヤクルトスワローズの清水昇、今オフに日ハムから読売巨人軍に移籍したばかりの松本剛の姿もある。
「貴さんがもっともっと元気になってくれますように」と、食道がんの療養のため活動休止中の石橋を気遣う杉谷の投稿には「貴さんのお姿見られて嬉しいです」「けんしさん、素敵な写真ありがとうございます！！ 貴さんの姿見れて嬉しいです」といった声が殺到している。
引用：「杉谷拳士」インスタグラム（＠kenshi.02）
