吉沢亮、北川景子が主演賞を初受賞！ 「第50回報知映画賞」受賞者発表
映画賞レースのトップを飾る第50回報知映画賞が発表され、『国宝』の吉沢亮が主演男優賞を、『ナイトフラワー』の北川景子が主演女優賞を獲得した。ともに初受賞となる。作品賞・邦画部門は『国宝』が受賞。今回、新設されたBS10プレミアム賞も『国宝』が受賞した。アニメ作品賞は、全世界興行収入が1000億円を突破した『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』に決定した。
【写真】フォーマルなスーツ姿がかっこいい吉沢亮
第50回報知映画賞の受賞作・受賞者は以下の通り。授賞式は12月中旬に開催予定。
■作品賞・邦画部門
『国宝』（監督：李相日）
■作品賞・海外部門
『エミリア・ペレス』（監督：ジャック・オーディアール）
■アニメ作品賞
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
■主演男優賞
吉沢亮（『国宝』の演技に対して）
■主演女優賞
北川景子（『ナイトフラワー』の演技に対して）
■助演男優賞
佐藤二朗（『爆弾』の演技に対して）
■助演女優賞
森田望智（『ナイトフラワー』の演技に対して）
■監督賞
李相日（『国宝』の演出に対して）
■新人賞
松谷鷹也（『栄光のバックホーム』の演技に対して）
【第50回より新設】
■BS10プレミアム賞
『国宝』（監督：李相日）
