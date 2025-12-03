散歩中に大好きなお姉ちゃんがこっそり帰宅！気づいた瞬間のわんこはどんな反応を見せるのか…！？悶絶必至の光景は、記事執筆時点で112万回再生を突破し「かわいすぎるー！」「犬っていいなぁ…」「幸せをありがとう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬の散歩中に『お姉ちゃんが内緒で帰宅しているサプライズ』をした結果→気付いた瞬間の光景】

散歩中にこっそり帰宅したお姉ちゃん

TikTokアカウント「happinessboy0104」では、柴犬「福」くんのお出迎えの光景がたびたび話題となっています。今回ご紹介するのは『福くんが散歩中にお姉ちゃんが内緒で帰宅していたらどんな反応を見せるのか？』というサプライズを決行した様子です。

階段上で待機していたお姉ちゃん。熱視線が届いたのでしょうか、散歩後の福くんはすぐに気が付いてハッとしたお顔に…！

足拭きが終わるのももどかしい様子の福くん、そのお顔は満面の笑みだったそう。いるはずのないお姉ちゃんがいることに驚きつつも、早く行きたくてウズウズしていたといいます。

喜びのダッシュが止まりません

お母さんがリードを外すと「ドドドッッ！」と一目散に階段を駆け上がります。『おねえちゃ～ん！』と熱烈なキッスを浴びせたかと思うと、突然喜びのダッシュが始まったそう。

猛烈な勢いでリビングの奥へと消えていった福くん。なかなか戻ってこないため「おいで～！」とお姉ちゃんが呼ぶと、またもや爆速で戻ってきたのだとか。

あまりの勢いにお姉ちゃんも『ウワァァ！』と声をあげてしまうほど。あふれ出る喜びはダッシュへと変換されたのでしょうか…！？

羨ましい熱烈歓迎♡

興奮冷めやらぬ福くんは何度もダッシュを繰り返し、何とか隙をついてお姉ちゃんもリビングへ。福くんは『おかえり！！』とソファの上からキラキラの笑顔を向けてくれたといいます。

福くんもお姉ちゃんも終始テンションは爆上げ！愛犬がこんなに熱烈歓迎してくれようものなら、同じテンションで応えてしまいますね。毎回、最高の出迎えを受けるお姉ちゃんが羨ましい限りです♡

福くんの怒涛の歓迎には「喜び爆発！」「飛び回ってかわいい♡」「嬉しくてバタバタｗｗ」など絶賛のコメントが数多く寄せられています。

TikTokアカウント「happinessboy0104」には、福くんのお出迎えシリーズが多数紹介されていますよ。気になった方はぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「happinessboy0104」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております