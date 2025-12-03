LINEヤフーは、2025年に前年と比べ検索数が急上昇した人物や作品、商品、お出かけスポットをランキング形式などで発表する「Yahoo!検索大賞2025」を公開した。

【画像】大賞になったのは！？ 各部門ごとの受賞結果一覧

2025年1月1日から11月1日までの集計データをもとに、最も上昇した「大賞」をはじめ、5カテゴリー16部門を発表した。

大賞とミュージシャン部門1位を獲得したのは、男性アイドルグループのtimeleszだ。

timelesz 受賞コメント「この度、timeleszがYahoo!検索大賞2025およびミュージシャン部門の1位に選出いただきました。2月に8人体制となった年に選出されたこと、とても光栄に思います。来年以降も皆さまにたくさん検索していただけるように、日々の活動を頑張っていきたいと思います」

発表された内容には、今後の活躍が期待できる「ネクストブレイクカテゴリー」や都道府県別で集計した部門が含まれている。

「Yahoo!検索」で「検索大賞」と検索すると、各部門の1位が検索結果上部に表示される。各部門の1位から5位までの結果も合わせて確認可能だ。

他にも特別企画としてYahoo!検索が提供する「AIアシスタント」機能を活用した期間限定コンテンツ「AIが推測するあの時代の検索大賞」が公開された。「AIアシスタント」が江戸時代から1990年代までの架空の検索トレンドを推測し、各時代の大賞を発表するといったものだ。12月24日までの期間限定コンテンツとなる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）