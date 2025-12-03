『ばけばけ』“ヘブン”トミー・バストウの“通りすがりの異人”発言にネット悲痛「切ない」「突き放された気がする」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「トオリ、スガリ。」（第48回）が3日に放送され、ヘブン（トミー・バストウ）の言葉にトキ（高石）が複雑な表情を浮かべると、ネット上には「そんな切ないこと言わないで…」「寂しいよね」「突き放された気がする」といった声が集まった。
【写真】明日の『ばけばけ』 ヘブン（トミー・バストウ）の見舞いにきたリヨ（北香那）
松江の寒さに風邪を引いてしまったヘブン。彼の回復を祈り必死に看病するトキのもとに、松江中学の生徒・小谷（下川恭平）が見舞いに駆けつける。看病を続けるトキを励まそうと話を続ける小谷。そんな彼にトキは「もう何年も前の話ですが…」と切り出し、亡くなった傳（堤真一）を看病していた頃の記憶を語り始める。
トキが「私の看病が足らんかったのか、亡くなってしまいました」と告白すると、隣の部屋で話を聞いていたヘブンは思わず「ワタシ…シヌ？」とポツリ。トキは慌てて「あっ…ノー！ ノーノーノー！ ノーですヘブン先生」と応じる。
トキが申し訳なさそうに「すんません…いらぬご心配を…」と謝罪すると、ヘブンは「If I die， don’t be sad. I was just a foreigner passing through」と語りかける。
そばにいた小谷が「先生がおっしゃったのは“たとえ死んでも、悲しまないでください。私はただの…通りすがりのただの異人です”」と訳すと、トキは複雑な表情で「通りすがりの？」とつぶやくのだった…。
ヘブンがトキに語りかけた言葉に対して、ネット上には「そんな切ないこと言わないで…」「そんな悲しいこと言わないでよぉ」などの投稿や「おトキちゃんが傷つくだろうがあああ」「距離を置かれたようで寂しいよね」「なんか突き放された気がする」といったコメントも相次いでいた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
