2023年2月、スカウトグループ「ナチュラル」に所属していた男性A（当時30）は、新宿区歌舞伎町のマンション等で肛門にディルドを入れられるなどの性加害を受け、さらに暴行による怪我を隠すために8日間にわたって監禁された。

【写真】男性を赤ちゃんの格好にさせ肛門にディルドを…おぞましい犯行の裁判が行われた

この常軌を逸する暴行を主導したのは、同グループの幹部だった兼子エディ被告（32）。強制わいせつ致傷と監禁の疑いで逮捕され、今年11月28日には東京地裁で懲役6年の有罪判決を受けた。

判決では「見せしめとして、組織による私的制裁が行われたもので、全体として悪質」と、その犯行の悪質性が厳しく断罪された。裁判の証言などでは、巨大スカウトグループ「ナチュラル」の実態とあまりに苛烈な“私刑”の内容が明らかになった。



東京地方裁判所

◆◆◆

「ナチュラル」は、日本最大のスカウトグループと言われる。その組織は運営部門と、実際に街頭で女性に声をかけるスカウト部門から構成される。

風俗店などで働く女性を見つけて店舗に紹介することで「スカウトバック」と呼ばれる報酬を得る組織で、歌舞伎町や渋谷、池袋といった都内だけでなく、北海道から広島まで全国の繁華街で活動していた。

「クスリをしてはいけない」などのルールを破ると「私的制裁」も…

Aの証言によれば、独自のコミュニケーション・アプリに登録されたアカウント数から構成員は1000人以上、年間の総売上は40億〜50億円にのぼるという。

構成員は「班」と呼ばれる階層的なグループに所属し、その内部では厳格なランク付けがされている。新人の「研修生」から始まり、「契約社員」「正社員」と昇格し、さらに「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」といったプレイヤーランクが存在する。地位が上がれば収入も増え、兼子被告は事件前の月収が500万円ほどだったと証言した。

しかし、その高収入の裏には厳しいルールとそれを破った者への苛烈な制裁が存在した。「女性に無理やり紹介しない」「クスリをしてはいけない」といった組織全体の禁止事項に加え、班ごとにも「従業員同士のギャンブル禁止」などの独自の規約があった。違反者には罰金だけでなく暴力や、今回の事件のような強制わいせつ行為という名の「私的制裁」が加えられることもあった。

事件の加害者である兼子被告と、被害者のAは中学2年生の頃からの遊び仲間だった。高校受験の塾もアルバイト先も互いに紹介しあう仲で、親にも言えない恋愛の相談をするほど親密だった。兼子被告はAをナチュラルに誘い、自らが代表を務める班の幹部補佐に抜擢。「Aの言葉は俺の言葉と思って聞くように」と周囲に公言するほど信頼していた。

しかしAがオンラインカジノにのめり込み、班の経費を使い込んだ上、従業員から借金をしていたことが発覚したのをきっかけに、関係は一気に悪化。それは、兼子被告が自らの班に対して禁止していた行為だった。

Aの裏切りを知った兼子被告は激怒し、スマートフォンのアプリで「制裁メモ」を作成している。そこには「坊主」「給与カット」「裸写真」「ディルド動画」「親に会いに行く」といった、これからAに行うおぞましい制裁の数々が記されていた。

2023年2月17日、出張先から戻った兼子被告は、幹部に「ディルド、用意して」と電話で指示し、Aが待つ歌舞伎町のマンションへ向かった。兼子被告はこの電話の意図を「自分がヘラヘラせず、ブチギレていると伝えたかった」と語っている。

「意識が朦朧とした。ディルドにローションをかけていた」

午後10時半ごろ、マンションの一室に到着した兼子被告は、Aを見るなり顔面に蹴りを入れたという。Aは当時の状況をこう証言する。

「エディが入室し、いきなり、自分めがけて顔面に蹴りを入れられた。鼻血が出た。その後、ゲンコツで殴られたり蹴られたりした。防御のために頭を抱えるようにした。暴行には道具も使われ、キッチンにあったフライパンのほか、新聞紙を丸めてビニールテープで固めて、硬く短い棒状の凶器にしたものも。棒状のものはものすごく痛かった。顔をガードしていてもしなるので顔に当たった」

暴行が続く中で、兼子被告は室内にいた幹部に「あれ、持ってきたか」と尋ね、「裸になれ」「これをするまで終わらないぞ」と迫った。

上半身の服は脱いだものの、わいせつ行為を受け入れられなかったAは、下半身は着衣のまま抵抗を続けた。すると、兼子被告はAの体にサラダ油をかけ、ライターで火をつける仕草をして脅した。

兼子被告は「てめえ、ふざけんなよ」などといいながらさらに暴行をくわえ、Aは次第に反抗する気力を失っていった。

「意識が朦朧とした。X（別の幹部）がディルドにローションをかけていた。それを漠然と見ていた。ただ、拒否し続けていたが、心が折れてしまった」（Aの証言）

肛門にディルドを挿入させ、その姿をスマートフォンで撮影…

Aは赤ちゃんがオムツをはくときのように寝そべりながら両足をあげたポーズをさせられ、他の構成員によって肛門にディルドを挿入された。さらに兼子被告はその姿をスマートフォンで撮影している。

「その状態で家族の名前や、『気持ちいい』などと言わされた。悔しかったり、悲しかったり……ですが、そのときの気持ちは自分の言葉にできない」（Aの証言）

兼子被告による暴行はその後も続いたが、それについての「自分の手が痛いが……」という奇妙な証言をしている。

「自分の手が痛いが、痛い思いをしてまで殴っていた。それを見せることで納得すると思った。その後、従業員同士のお金の貸し借りや賭け麻雀に関わっていない従業員を帰宅させた。自分は残された従業員たちに、『何か言うことがあるだろう』と言い、別の幹部も殴り続けた。賭け麻雀を認めた後は、暴行はない」（兼子被告の証言）

度重なる暴行によってAは全治1カ月以上の大怪我を負ったが、シャワーで血を流したうえで自分で部屋の掃除をするよう指示をされ、さらに兼子被告に「自分のやったことを母親に話せ」と命じられ、電話で「会社のルールを破った。しばらくは帰れない」と伝えるしかなかった。

翌18日から25日までの8日間、Aは大久保のマンションの一室に監禁された。暴行による怪我が外部に発覚し、警察沙汰になることを防ぐためだった。

「監視役も2人いた。どちらか1人が起きて入り口に立っていた。（中略）逃げようとはしなかった。動画も撮られており、拡散されてしまうのではないかと思ったためだ。しかもエディとは古い付き合いで、実家の場所や家族のことを知られていた。逃げたら、他の家族が酷い目にあうかもしれないと思っていた。（一連の事件は）口に出すのも悍ましい」（Aの証言）

暴行などについては大筋で犯行事実を認めた兼子被告だが、監禁については詳細を知らないという驚きの証言を残している。

「私は監禁のことは関わりたくないから詳しくは知らない。すぐに家に帰さなかったのは、怪我をしているので、警察に行かないように。別の幹部が（怪我の）写真を投稿するグループチャットを開設した。怪我の治り具合、メンタル、警察に連絡するなどの怪しい行動をしないようにするためだった。Aさんの解放の時期の判断は、上司がした。Aさんはこのとき、『今後も（ナチュラルを）続けたい』と言っていた。将来のビジョンを持っていたので、信じていた。クビにしたら収入にも困るし……。ただ、今回の事件はやりすぎたと思う。話し合うべきだった」

警視庁はナチュラルを「トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）」と位置付け、2022年12月には「壊滅」を目指す捜査チームを設置している。しかし、2025年11月には、その捜査情報をナチュラル側に漏洩したとして警部補が逮捕される事件も発生するなど、組織の闇は、捜査機関の一部にまで及んでいた。

今回の事件が示す組織の闇はどこまでも深い。

（渋井 哲也）