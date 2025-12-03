劇場版「名探偵コナン」最新作は「ハイウェイの堕天使」2026年4月10日公開決定
【モデルプレス＝2025/12/03】劇場版「名探偵コナン」最新作の公開日が、2026年4月10日に決定。あわせて、劇場版29作目となるタイトルが、「名探偵コナン ハイウェイの堕天使（はいうぇいのだてんし）」であることが解禁された。
【写真】「名探偵コナン」萩原千速役の後任声優
原作者・青山剛昌氏によるコミックス107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、テレビアニメシリーズも放送1,100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない「名探偵コナン」。2025年に公開された劇場版28弾「名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）」は興行収入146.6億円を記録し、3年連続100億円突破、2年連続で観客動員数1,000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた。この度、劇場版29作目となる最新作のタイトルと、青山先生が描き下ろしのティザービジュアルが解禁となった。
ティザービジュアルの中心に描かれているのは、白バイにまたがった【萩原千速（はぎわら・ちはや）】とコナン。劇場版初登場となる千速は、初対面で蘭が【風の女神】と思わず賞した神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員。8月末に特報と共に、新たに千速の声優を務めるのが沢城みゆきであることが解禁された際には、X（旧Twitter）上で「30万いいね」がつき、特報投稿時における歴代最大値を記録するなど、初登場ながら大きな期待が寄せられているキャラクターだ。
その後ろには、千速とは初対面でありながら、バイク乗りという共通点を持つ高校生探偵【世良真純（せら・ますみ）】と神奈川県捜査一課警部であり、日々千速(に振り回されてばかりの【横溝重悟（よこみぞ・じゅうご）】。さらにその上には、千速の弟【萩原研二（はぎわらけんじ）】とその親友【松田陣平（まつだ・じんぺい）】というすでに殉職した２人の姿も。一体、彼らがどのように事件に絡んでくるのか。そして、その2人に挟まれるように描かれた堕天使は何を意味するのか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「名探偵コナン」萩原千速役の後任声優
◆劇場版「名探偵コナン」最新作タイトル解禁
原作者・青山剛昌氏によるコミックス107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、テレビアニメシリーズも放送1,100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない「名探偵コナン」。2025年に公開された劇場版28弾「名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）」は興行収入146.6億円を記録し、3年連続100億円突破、2年連続で観客動員数1,000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた。この度、劇場版29作目となる最新作のタイトルと、青山先生が描き下ろしのティザービジュアルが解禁となった。
◆ビジュアルには白バイ隊員・萩原千速の姿
ティザービジュアルの中心に描かれているのは、白バイにまたがった【萩原千速（はぎわら・ちはや）】とコナン。劇場版初登場となる千速は、初対面で蘭が【風の女神】と思わず賞した神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員。8月末に特報と共に、新たに千速の声優を務めるのが沢城みゆきであることが解禁された際には、X（旧Twitter）上で「30万いいね」がつき、特報投稿時における歴代最大値を記録するなど、初登場ながら大きな期待が寄せられているキャラクターだ。
その後ろには、千速とは初対面でありながら、バイク乗りという共通点を持つ高校生探偵【世良真純（せら・ますみ）】と神奈川県捜査一課警部であり、日々千速(に振り回されてばかりの【横溝重悟（よこみぞ・じゅうご）】。さらにその上には、千速の弟【萩原研二（はぎわらけんじ）】とその親友【松田陣平（まつだ・じんぺい）】というすでに殉職した２人の姿も。一体、彼らがどのように事件に絡んでくるのか。そして、その2人に挟まれるように描かれた堕天使は何を意味するのか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】