明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、“小谷”下川恭平とのランデブーの日が迫る
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「トオリ、スガリ。」（第49回）が12月4日に放送される。
【写真】ヘブン（トミー・バストウ）の見舞いにきたリヨ（北香那）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第49回あらすじ
トキをランデブーに誘った小谷（下川恭平）は、彼女のことをもっと知るため、サワ（円井わん）の元を訪れる。そこにフミ（池脇千鶴）も現れ、気づけば松野家総出のトキの新たな婿候補面談会に。司之介（岡部たかし）や勘右衛門（小日向文世）らの質問にも耐え、小谷は松野家公認の婿候補として応援されることになる。
そんな中、ヘブン（トミー・バストウ）の体調が回復に向かい、トキと小谷のランデブーが迫る。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
