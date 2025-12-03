インド映画史上No.1大ヒット！ 『プシュパ 君臨』来年1.16公開決定 ポスター＆予告解禁
インド国内で興行収入約250億円を記録し、同国映画史上No.1メガヒットとなった映画『PUSHPA：THE RULE』（原題）が、邦題を『プシュパ 君臨』として2026年1月16日より全国公開されることが決まった。併せて、予告映像とポスタービジュアルが解禁となった。
【動画】世界を股に掛けたダイナミックアクション超大作！『プシュパ 君臨』予告
本作は、インドから日本まで世界を股に掛けたダイナミックアクション作品。
横浜港に到着した南インドにのみ自生する高級木材、紅木（こうき）の積荷。そのコンテナの中から現れたのは、密輸王プシュパだった。底辺の労働者から密輸組織の頂点まで成り上がったプシュパは、国境を超えて勢力を伸ばしながら、政治の中枢へと支配を広げていく。一方、かつて屈辱を与えられた警視シェーカーワトは復讐（ふくしゅう）に燃え、プシュパを徹底的に潰そうと動き出す。やがて、警察や政府を巻き込んだ三つどもえの抗争が始まる…。
主人公プシュパ役に、『バーフバリ』のプラバースや『RRR』の NTR Jr.＆ラーム・チャランと並ぶテルグ語映画界のアイコンスター、アッル・アルジュン。警視シェーカーワト役に、マラヤーラム語映画界の注目俳優ファハド・ファーシル。妻シュリーヴァッリ役に、南インド映画界の人気女性俳優ラシュミカー・マンダンナ。監督・脚本は、テルグ語映画界のヒットメーカー、スクマール。
予告映像では、紅木をめぐり、プシュパが密輸組織の頂点まで成り上がっていく姿が描かれる。「インドは俺のものだ」と豪語し、国境を越えて勢力を伸ばしていくプシュパ。やがて、政治の中枢へもその支配力を広げていく。一方、かつてプシュパから屈辱を受けた警視シェーカーワトも「宴の始まりだ 」と復讐に燃える。警察や政府を巻き込んだ大規模な抗争、壮絶な肉弾戦、豪快なアクション、そして仲間や家族を守るため自分の信念を貫くプシュパの姿が、圧倒的な熱量で描かれている。
ポスタービジュアルでは、紅木の赤を思わせる鮮烈な深紅の背景、そして密輸組織の頂点に君臨するプシュパの姿に、「密輸王に俺はなる！」という印象的なコピーが配置されている。また、中央に腰掛けるプシュパはサングラス越しに鋭いまなざしを放ち、圧倒的な余裕とカリスマ性を漂わせており、プシュパの孤高の強さをほうふつさせるインパクト最大級のポスターとなっている。
映画『プシュパ 君臨』は、2026年1月16日より全国公開。
【動画】世界を股に掛けたダイナミックアクション超大作！『プシュパ 君臨』予告
本作は、インドから日本まで世界を股に掛けたダイナミックアクション作品。
横浜港に到着した南インドにのみ自生する高級木材、紅木（こうき）の積荷。そのコンテナの中から現れたのは、密輸王プシュパだった。底辺の労働者から密輸組織の頂点まで成り上がったプシュパは、国境を超えて勢力を伸ばしながら、政治の中枢へと支配を広げていく。一方、かつて屈辱を与えられた警視シェーカーワトは復讐（ふくしゅう）に燃え、プシュパを徹底的に潰そうと動き出す。やがて、警察や政府を巻き込んだ三つどもえの抗争が始まる…。
予告映像では、紅木をめぐり、プシュパが密輸組織の頂点まで成り上がっていく姿が描かれる。「インドは俺のものだ」と豪語し、国境を越えて勢力を伸ばしていくプシュパ。やがて、政治の中枢へもその支配力を広げていく。一方、かつてプシュパから屈辱を受けた警視シェーカーワトも「宴の始まりだ 」と復讐に燃える。警察や政府を巻き込んだ大規模な抗争、壮絶な肉弾戦、豪快なアクション、そして仲間や家族を守るため自分の信念を貫くプシュパの姿が、圧倒的な熱量で描かれている。
ポスタービジュアルでは、紅木の赤を思わせる鮮烈な深紅の背景、そして密輸組織の頂点に君臨するプシュパの姿に、「密輸王に俺はなる！」という印象的なコピーが配置されている。また、中央に腰掛けるプシュパはサングラス越しに鋭いまなざしを放ち、圧倒的な余裕とカリスマ性を漂わせており、プシュパの孤高の強さをほうふつさせるインパクト最大級のポスターとなっている。
映画『プシュパ 君臨』は、2026年1月16日より全国公開。