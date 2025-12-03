『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』日本語版オフィシャルトレーラー公開 初登場のロゼッタ役は坂本真綾、クッパJr.役は山下大輝
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』より、日本語版オフィシャルトレーラーが公開となった。また、宮野真守ほか前作の日本語版声優キャスト陣が続投するほか、初登場のロゼッタとクッパJr.をそれぞれ坂本真綾と山下大輝が担当することも発表された。
【動画】宮野真守、畠中祐ら日本語版声優キャストが前作に続き登場
本作は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目。前作に続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが監督を務め、脚本もマシュー・フォーゲルが続投。音楽はブライアン・タイラーが再び手掛ける。
前作および本作は、イルミネーションのクリス・メレダンドリと任天堂の宮本茂によってプロデュースされている。さらに、本作はユニバーサル・ピクチャーズと任天堂の共同出資により制作され、ユニバーサル・ピクチャーズによって全世界へ公開される。
日本語版声優キャストは、前作に続きマリオ（宮野真守）、ピーチ姫（志田有彩）、ルイージ（畠中祐）、クッパ（三宅健太）、キノピオ（関智一）が続投、さらに本作で初登場するロゼッタを坂本真綾が、クッパJr.を山下大輝が担当する。
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、2026年4月24日より全国公開。
