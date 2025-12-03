『ワイスピ』ポール・ウォーカーの娘メドウ、父の命日にメッセージ「あなたがいなくなって12年…」
2013年に不幸な事故で帰らぬ人となった「ワイルド・スピード」シリーズのブライアン・オコナー役で知られるポール・ウォーカー。命日である11月30日（現地時間）に、彼の一人娘でモデルとして活躍するメドウ・ウォーカーが、父を偲んでメッセージを送った。
【写真】かわいすぎる！ パパにチュッとする幼い頃のメドウ ポールの誕生日の投稿した2ショットも
メドウは30日にインスタグラムを更新し、幼い日にキッチンで父ポールとケーキを囲んだ愛らしい写真を公開。「あなたがいなくなって12年…永遠に愛してる」とメッセージを添えた。
ポールは、シリーズ第7弾『ワイルド・スピード SKY MISSION』の撮影期間中の2013年11月30日に、友人が運転する車で事故に遭い、40歳の若さでこの世を去った。この時15歳の誕生日を迎えたばかりだったメドウは、父の日や誕生日、命日などに、ポールを偲んでメッセージを公開しており、今年9月のポールの誕生日にも、父の膝の上に座るモノクロの2ショットを公開し、「お誕生日おめでとう、パパ。いつまでも愛してるし、毎日想ってる」と綴っていた。
今回のメドウの投稿には、『ワイルド・スピード／ファイヤーブースト』にカメオ出演したメドウと共演したブリー・ラーソンから、「メドウ、大好きよ」とコメントが寄せられているほか、ファンから数多くのハートの絵文字が贈られている。
引用：「メドウ・ウォーカー」インスタグラム（＠meadowwalker）
