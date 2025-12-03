【中間発表！】2025年「好きな秋ドラマ」 第1位は及川光博21年ぶり主演作！
そろそろ中盤戦に入っている秋ドラマの数々。今回クランクイン！編集部では、2025年10月〜12月にかけて放送されている「秋ドラマ」から好きな作品をアンケート調査。第1位に輝いたのは、及川光博が主演する『ぼくたちん家（ち）』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）だった。
【写真】中間発表！「好きな秋ドラマ」ランキング10位〜1位に輝いた作品、出演者フォトギャラリー
今回の結果は、クランクイン！が2025年11月20日〜24日の5日間、今年10月スタートの秋ドラマの作品の中から面白い作品についてアンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。710名から回答があった。
『ぼくたちん家』は、現代にさまざまな偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。『弱くても勝てます』、『だが、情熱はある』（ともに日本テレビ系）などを手掛けてきた河野英裕がプロデュースし、脚本は、日テレシナリオライターコンテストで2023年度審査員特別賞を受賞した松本優紀が手掛ける。
及川が演じるのは、50歳の心優しきゲイ・波多野玄一。不器用で、やたら情に厚い玄一は、ある日、人生も恋も冷めきったクールなゲイの青年に偶然出会い、恋をする。これをきっかけに、玄一の人生が動き出していく。
そんな玄一の恋人、中学教師の作田索を演じるのは手越祐也だ。これまでも俳優として、『ヤマトナデシコ七変化』（TBS系）や『マイ☆ボス マイ☆ヒーロー』（日本テレビ系）、『デカワンコ』（同系）などの話題作で活躍。そんな彼が、7年ぶりのドラマ出演となる今作で演じる索は、人生も恋も冷めきったようなクールなゲイだ。そんな彼が、ある日偶然出会った玄一によって、翻弄されていくことに。
クランクイン！がドラマスタート前に実施した「楽しみな秋ドラマ」ランキング、さらに「2話以降も見続けたい秋ドラマ」ランキングに続き、ランキング3連覇となった本作。回答者からは「とても丁寧に作られていて、脚本家の方が凄いのか心に染みる台詞ばかり」「大切なことがたくさん詰まってるドラマ」「役者さん、主題歌も全部素晴らしくて、みなさんにオススメしたいです」といった声が寄せられている。
