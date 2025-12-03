ホロライブ・天音かなた、12月27日をもって卒業を発表 固い“覚悟”で「復帰や転生はしない」「デビュー前の元の生活に戻る」
「ホロライブ」所属のVTuber・天音かなたさんが、2日に自身のYouTubeチャンネルやエックスを更新。2025年12月27日をもってホロライブを卒業することを発表し、ファンから悲しみの声が上がっている。
【写真】天音かなたさんがホロライブ卒業を電撃発表
かなたさんは4期生として2019年にデビュー。チャンネル登録者数は166万人を超える人気ホロメンだ。そんなかなたさんは、YouTubeにて「今後の活動についてお知らせ」と題したライブを2日に放送。配信の中で「6周年となる2025年12月27日にホロライブを卒業します」と卒業を電撃発表した。突然すぎる発表に視聴者は「え…」「嘘やろ？」と驚き、かなたさんは続けて「復帰や転生の予定はありません。デビュー前の元の生活に戻る準備もしています。それだけ覚悟を持って辞めることを決断しました」とコメントし、固い“決意”を表明した。
さらに、かなたさんは配信後にエックスも更新。手書きの名前入り書面で「みんなと出会えたこと、アイドルとして活動できたことは、一生忘れられない自分の誇りになりました。あなたたちのコメントやかけてくれた言葉、いただいた手紙の内容は必ず走馬灯に出ると思います。おまえらのこと一生忘れてやらないぞ。大好きだ！」とファンへ感謝の言葉をつづっている。
あまりに唐突すぎた卒業発表だったが、ファンからは「復帰とか転生しないっていうのはかなたらしいなとは思った」「マジかよ、急過ぎるよ」「幸せになってくださいね。約束ですよ」「よく頑張ったね、かなたん。推せて幸せ」「卒業までやその後も、かなたんらしく楽しくて良い人生を送って欲しいです！」など、悲しみや別れの言葉がかなたさんへ送られた。
引用：「天音かなた」エックス（@amanekanatach）、YouTubeチャンネル「Kanata Ch. 天音かなた」
