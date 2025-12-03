“令和の峰不二子”阿部なつき26歳、タイトなニット姿が「スタイル抜群」「可愛すぎる」と絶賛の声
モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、3日までにエックスを更新。近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
先日は赤の水着姿を披露し話題を呼んだ阿部。今回は「最近は乾燥してるから、週1美容室」とつづり、美容室でのショットを披露。美スタイル際立つ白のニット姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎ」などの声が集まっている。
2023年7月に明石家さんまが『FNS27時間テレビ』（フジテレビ系）に出演した際、気になる女性10人の「ラブメイト10」として「ショート動画にたびたび出てくる女性」と紹介され話題を呼んだ阿部。
1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」インスタグラム（@i.am_natsuki_）、エックス（@_iam_natsuki）
