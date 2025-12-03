『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』“レイコ”齊藤京子、“沙織”新川優愛のキスに衝撃 ネットあ然「地獄展開」（ネタバレあり）
齊藤京子と水野美紀がダブル主演する火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の第9話が2日に放送され、レイコ（齊藤）が沙織（新川優愛）のキスの相手に衝撃を受けると、ネット上にも「地獄展開」「絶望」「最低じゃん!!」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】レイコ（齊藤京子）の前に立ちはだかるボスママ・沙織（新川優愛）
新堂家に牙をむくレイコの正体を暴こうと躍起になっていたボスママ・沙織は、亡くなった優奈（大友花恋）の夫・明彦（内藤秀一郎）に接近。明彦を“共犯者”と呼ぶ沙織は「あなたは一生、私から逃げられない」と不敵な笑みを浮かべる。
一方、健司（津田寛治）を亡くしたことでレイコの復讐の炎はますます燃え上がっていた。新堂家に隠されたスキャンダラスな闇を白日の下にさらし、沙織と新堂（竹財輝之助）を必ず破滅させると誓うのだった。
そんな第9話のラストでは、レイコの前に沙織と明彦が姿を見せる。沙織は明彦を“私の本当のダーリン”と呼び、レイコの目の前でキスをしてみせる。娘・優奈を死に追いやった沙織と、義理の息子・明彦の不可解なキスに、レイコが衝撃を受ける姿が映し出されると、ネット上にも「地獄展開すぎる」「レイコ絶望じゃん、もう」「だから何でダンナはそんなに最低なのさ」「やだ!!ダンナ最低じゃん!!」といった声が相次いでいた。
