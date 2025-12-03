松嶋菜々子があくどい脱税者たちを成敗！ 社会派・痛快エンタメドラマ『おコメの女』1月スタート
松嶋菜々子が主演するドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』が、テレビ朝日系にて2026年1月8日より毎週木曜21時に放送されることが決まった。松嶋はテレビ朝日系連続ドラマ初主演。
【写真】『あんぱん』松嶋菜々子ら“3人の母”がアンパンチ！ 劇中ではそろって退場「まさか…こんな形で」「笑顔が泣けます」
本作は、松嶋演じる東京国税局の敏腕調査官が悪徳脱税者を成敗していく、勧善懲悪の社会派痛快エンタメドラマ。
東京国税局・資料調査課。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は、税務調査最後のとりでで、“料”の米偏を取って《コメ》と呼ばれている。
本作の舞台となるのは、そんな《コメ》の中に新設されたドラマオリジナルの部署《複雑国税事案処理室》＝《通称・ザッコク》。松嶋演じる主人公・米田正子（よねだ・せいこ）は、なかなか手を出せない“厄介な”事案を扱う《ザッコク》を創設し、個性派ぞろいのメンバーを招集。はたして、選ばれた職員たちはどんな能力を秘めているのか、そして正子が《ザッコク》を立ち上げた真の目的とは…？
《コメ》が扱わない脱税事案を調査・解決する《ザッコク》の創設にこぎ着けた正子は、並外れた能力を持っているにもかかわらず出世に興味のないメンバーを集め、悪徳脱税者を撲滅することに。しかし「三度のメシより米が好き」と職場の特注キッチンに釜を持ち込んで米を炊いたり、ブツブツ独り言をつぶやいたりするクセのある正子を筆頭に、《ザッコク》のメンバーは変わり者ばかり？
そんな本作で主演を務める松嶋は「すごく楽しいドラマが多い《木曜ドラマ》枠に緊張しています」と言いつつも「知らない分野のお話なので、台本を読みながらとても想像力が働きましたし、楽しみながら取り組めそうだなと思いました」とニッコリ。
また、悪徳脱税者を容赦なく取り締まる正子を演じるにあたっては、「一生懸命頑張っている人が報われる世界であってほしい、という気持ちは、正子と私自身に共通する部分。お仕事モノなので、普段の自分よりシャキシャキ、サバサバとした機敏な人物像を作っていけたらいいな、と思います」と意気込みを語った。
解禁となったビジュアルでは、松島が映像作品では珍しいメガネ姿と、正子のイメージに合わせてバッサリと切ったショートカットを披露している。
本作では、日々ニュースなどで目にする脱税問題に、正子率いる《ザッコク》チームが斬り込んでいく。悪徳セミナーを開催してお年寄りから財産を奪い取ろうとする悪党や、スキャンダルや自身の汚点をもみ消そうと幅を利かせる悪徳政治家など、私腹を肥やすためにあの手この手で脱税を試みる上級国民の悪巧みを一刀両断。他部署から“窓際扱い”されながらも、メンバーそれぞれの能力を駆使して誰も手を出さない悪徳脱税に迫る《ザッコク》チーム。正子と《ザッコク》チームの面々に加え、多彩なキャラクターが続々登場する。
ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』は、テレビ朝日系にて2026年1月8日より毎週木曜21時放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■松嶋菜々子（米田正子・役）
テレビ朝日の《木曜ドラマ》枠は、人気なドラマが多いので緊張しています。
「おコメの女」の台本を読んでいると、とても想像力が働き、どんどん《コメ》への興味が湧いていきました。いろんな意味で楽しみながら取り組めそうだと感じています。
そして、ドラマオリジナルの部署が舞台になることもあり、エンターテインメントとして、コメディー要素を感じる面白い部分も作っていけそうですね。
正子の、一生懸命頑張っている人が報われる世界であってほしいという正義感や気持ちは、私自身にも通じる部分があると感じていますし、正子はそうした思いが誰よりも強いキャラクターなので、いろいろと広がりのある役柄になりそうです。お仕事モノなので、普段の自分よりもシャキシャキと、サバサバした機敏な人物像を作っていけたらと思っています。このドラマは、ズルく、悪どい脱税者たちを次々と成敗していく“痛快エンターテインメントドラマ”なので、どうぞお楽しみに！
■浜田壮瑛（テレビ朝日プロデューサー）
本作の主人公は、風変わりな敏腕国税調査官・米田正子。ショウコでもマサコでもなく、ヨネダセイコと読みます。正子はその名のとおり『正しく集めて、正しく使う』を信条に、ズルく悪どい脱税者たちを気持ちよくスカッと成敗していきます。「ドクターＸ」「緊急取調室」「七人の秘書」をはじめ、魅力あふれる女性主人公を生み出してきた木曜ドラマ枠にニューヒロインが誕生します。黒縁メガネと肩掛けバッグに、不敵な笑み。時折つぶやくシニカルな独り言。これまでにない新たな松嶋菜々子さんが演じる正子、乞うご期待です。
物語の舞台は東京国税局。税金にまつわる内容ですが小難しさは全くなく、勧善懲悪のエンターテインメントをお楽しみいただけると思います。そして、正子が招集した個性派ぞろいの国税調査官たちなど、共演キャストの続報も間もなく解禁予定です。ぜひ楽しみにお待ちください。
