劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』、スーパーティザービジュアル＆緊迫の超特報が解禁 鈴木亮平からコメントも到着
2026年夏公開となる『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』劇場版最新作のタイトルが『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』に決定。併せて、最新のスーパーティザービジュアルと超特報が解禁され、主演の鈴木亮平からコメントが到着した。
【動画】『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』超特報
2021年にTBS日曜劇場枠で放送された『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』。鈴木亮平演じる医師・喜多見幸太は「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念の持ち主で、切迫した状況でも常に冷静沈着にメンバーたちを引っ張り、患者のためにどんな苦境にも飛び込んでいく、頼れるチーフドクターだ。立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど、立ちはだかる大きな壁に果敢に挑んでいく。
2023年4月には劇場版1作目が公開され、興行収入45.3億円を記録。2025年8月には2作目となる劇場版『TOKYO MER南海ミッション』が公開。沖縄と鹿児島にまたがる離島での医療を担うべく、オペ室搭載の中型車両を乗せたフェリーで移動する、新たなチーム＝【南海MER】が誕生した。未曽有の大噴火によって島に取り残された住民を救うミッションの中で、MERメンバーはもちろん、島の漁師たちや行政官など、名もなき市井の人々が危機に立ち向かう勇姿が描かれ、前作を大きく越える興行収入52.6億円の大ヒットとなった。
劇場版第3作となる『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』の舞台は、MERの原点ともいえる“東京”。タイトル通り、危機的状況に陥った首都・東京を舞台に、シリーズ史上最大にして最後の戦いに挑むMERの姿を描く。
主演の鈴木は「『CAPITAL CRISIS』は、MER最後の戦いです。キャピタルの名の通り、今回は東京で有事が起こり、再びチームが一丸となって命の現場へ向かいます。赤塚知事はもちろん、前作には登場しなかった高輪先生、千住さんも帰ってきます。そしてなんと！ 喜多見夫婦の愛する息子・喜多見晶太も新たに登場します。最後のMERが描く人と人の絆、メンバーたちの活躍に、今まで以上に胸を熱くしていただけるはずです。続編を待ってくれている皆さまに、全身全霊で臨んだMERシリーズの集大成をお届けします。どうぞご期待ください」とメッセージを寄せた。
最新のスーパーティザービジュアルで、険しい表情を見せる喜多見の背景に広がるのは、首都・東京の夜景。MER史上最大のミッションを予感させるビジュアルとなっている。
超特報では、「東京、壊滅―」という衝撃的な文字と共に、大災害によって首都全域に被害が及ぶ様子が描かれ、喜多見、音羽や赤塚都知事（石田ゆり子）、ハイパーレスキュー隊隊長の千住（要潤）、そして幼い息子の身を案じる千晶（仲里依紗）の姿が…。「東京は負けません！」という赤塚の力強い決意のとおり、首都を襲う危機を死者ゼロで乗り越えることができるのか。
劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』は、2026年夏公開。
※鈴木亮平、高橋正尚プロデューサー、松木彩監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■鈴木亮平
『CAPITAL CRISIS』は、MER最後の戦いです。キャピタルの名の通り、今回は東京で有事が起こり、再びチームが一丸となって命の現場へ向かいます。赤塚知事はもちろん、前作には登場しなかった高輪先生、千住さんも帰ってきます。そしてなんと！ 喜多見夫婦の愛する息子・喜多見晶太も新たに登場します。最後のMERが描く人と人の絆、メンバーたちの活躍に、今まで以上に胸を熱くしていただけるはずです。続編を待ってくれている皆さまに、全身全霊で臨んだMERシリーズの集大成をお届けします。どうぞご期待ください。
■高橋正尚プロデューサー
ドラマ放送から早５年。スタッフ、キャスト、そしてファンの皆様の熱い思いが一つになって、沢山の方々に勇気を感じてもらえる作品に育てて頂きました。次作はまさに集大成。例によって、冒頭からラストまでとんでもないピンチの連続です。初登場となる喜多見の息子・晶太くん、とんでもなく可愛いです。亮平さんはじめキャストの皆さん、全員とんでもなくかっこいいです。ご覧頂く全ての方の期待を上回る、ワクワクと感動をお約束します。
■松木彩監督
今作の企画を伺った際、ついにこの時がきたのか、と思いました。舞台は東京。撮影の規模も悩んだ回数も過去一番だったように思いますが、MERの集大成とも言えるこの物語を撮らせていただけたことに、感謝しかありません。今まで積み重ねてきたものを全てぶつけたような気持ちです。MERを一緒に応援してきてくださった皆様に、どうか、見届けていただきたいです。
