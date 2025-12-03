次期ＦＲＢ議長がインフレリスクに十分に対処できなければ、ドル下落の可能性＝ＮＹ為替
トランプ大統領は本日、次期ＦＲＢ議長を来年早々にも発表すると述べていたが、大統領が要求する利下げを、例えインフレが高止まりしていても、次期ＦＲＢ議長が実行する場合、ドルは下落する可能性があると指摘がエコノミストから出ている。
一部報道ではハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長が最有力候補と見られているが、同委員長はトランプ大統領の忠実な支持者として知られており、ＦＲＢは利下げに動く可能性が高まるという。
インフレリスクに十分に対処しない中央銀行は通貨にとってはマイナス要因であり、まだ確定的ではないものの、ＦＲＢがインフレに対してより緩和的な姿勢を取る可能性があるという期待だけでも、ドルの重荷になり得るとも述べている。
USD/JPY 155.90 EUR/USD 1.1616 GBP/USD 1.3204
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
一部報道ではハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長が最有力候補と見られているが、同委員長はトランプ大統領の忠実な支持者として知られており、ＦＲＢは利下げに動く可能性が高まるという。
インフレリスクに十分に対処しない中央銀行は通貨にとってはマイナス要因であり、まだ確定的ではないものの、ＦＲＢがインフレに対してより緩和的な姿勢を取る可能性があるという期待だけでも、ドルの重荷になり得るとも述べている。
USD/JPY 155.90 EUR/USD 1.1616 GBP/USD 1.3204
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美