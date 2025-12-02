2025年で26回目を迎える「しずおか市町対抗駅伝」。注目される市町や選手を紹介していきます。

2回目の12月2日は、第二の故郷・河津町のために走るランナーです。2025年から参加資格が見直され、ゆかりがあると認められれば出場できるようになりました。

＜静岡県教育委員会職員 中谷桐子選手＞

「5時半とかに起きて作りました」

静岡県教育委員会職員、中谷桐子さんです。かわいいお弁当を作ったり、ネイルもキュート、とにかく女子力が高いです。

＜中谷選手＞

Q. 出身はどこですか？

＜中谷選手＞

「河津町で参加します」

2025年から駅伝の参加資格が緩和され、選手を集めるのが困難なチームは、市町が縁があると認めた選手も出場できることになりました。中谷選手は大学卒業後、仕事の関係で河津町に移り住み、町の代表として3年間、一般女子の区間を走りました。

異動で静岡市へとやってきましたが、2025年も河津町ゆかりの選手として出場を打診されました。

＜中谷選手＞

Q. 河津町に最初に行った時は誰も知らない土地で、知り合いもいなくて、正直寂しかったですか？

「ずっとニコニコして走っている」

中谷選手の元職場です。河津町に住みながら下田市の事務所に通っていました。

＜下田土木事務所総務課 野口有美班長＞

＜下田土木事務所 菅沼忠嗣所長＞

「声を掛けてくれる温かい街」

中谷選手に2025年も出場を持ち掛けた、河津町の大坪裕監督です。

＜河津町チーム 大坪裕監督＞

「過去に走った中谷さんをぜひ選手として迎えたいと思って電話をしました。河津に3年間しかいらっしゃらなかったんですけど、それでやはり河津が大好きになってもらったってことがとてもうれしくて」

＜中谷選手＞

「こっちに来ても頑張ってるんだよって報告をしたい」

草薙陸上競技場で行われている練習会が、今のメインのトレーニング。元々中距離が専門の中谷選手が、市町対抗駅伝に向けスタミナ強化に努めています。

＜中谷選手＞

Q. どうでした？きょうの走りは？

「めちゃめちゃ良かったです。すごく刺激を入れたかったので、ちょうどいい練習ができました」

中谷選手にとって河津町は第二の故郷。支えてくれた人たちへ恩返しの走りを誓います。

＜中谷選手＞

「自分が走ることによって、こっちに来ても頑張ってるんだよっていうのも一つ報告ができたらいいな」

＜中谷選手＞

Q. 河津町はどんな場所ですか？

「本当に自分が変わるきっかけを持てた一つの町かなと思っています。自分にとっては本当になくてはならない町だと思います」

第26回しずおか市町対抗駅伝は12月6日（土）午前10時号砲です。また、会場の草薙陸上競技場（静岡市駿河区）では静岡県市町対抗物産展『夢逸品市場』を開催します。2025年は58ブースが出展します。