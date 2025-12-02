ジョニー・デップ、8年半ぶりの来日で「今度はもっと早く日本に戻ってきたい」 赤西仁がサプライズで登場
俳優のジョニー・デップが2日、都内で行われた映画『モディリアーニ！』ジャパン・プレミアに出席。赤西仁がサプライズゲストで登場し、花束を手渡してハグを交わした。
【写真】ジョニー・デップ、8年半ぶりの来日で笑顔 赤西仁の姿も（15枚）
本作は芸術家モディリアーニの人生を変えた激動の72時間を描く、ジョニー・デップ約30年ぶりとなる監督復帰作。デップは8年半ぶりの来日となる。
ジョニーは「8年半ぶりに日本に戻って来れました。本当に長すぎましたね」と口にし、「自分にも誓うし、みなさんにも誓いまして、今度はもっと早く日本に戻ってきたいと思っています」と宣言。「こんなに間隔を空けずに来たいと思います。この8年半、いろいろなことがありました。本当にみなさまに見てもらえて非常に光栄であり、すごくうれしいです」と笑顔を見せた。さらに「日本にこうして来れて大変うれしいです。次回は8年半も間を空けずに来たいと思います。3ヵ月後かもしれないよ？」とコメント。
イベント中盤、赤西が「お邪魔します」と花束を持って登場。2人はしっかりとハグをした。赤西は「本当にお祝いしに来ただけで。まだ映画を見ていないんですけど、これから見たいと思います」と口にし、「この後、お食事に行く予定なんです」と告白。ジョニーとの関係については「共通の知り合いがいまして」と説明した。
ジョニーは舞台あいさつ中、通訳の後ろに隠れたり、ポスターの後ろに隠れたり、茶目っ気たっぷりの様子を見せており、降壇するときにはファンに大きく手を振って感謝と愛を伝えていた。
映画『モディリアーニ！』は、2026年1月16日より全国公開。
