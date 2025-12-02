『SOKO：ハンブルク特別捜査班』シーズン2、2026年1月に日本初上陸

ドイツとオーストリアで愛されている大人気クライム・アクション「SOKO」（読み：ゾーコ）シリーズの『SOKO：ハンブルク特別捜査班』シーズン2（字幕版）が、2026年1月25日（日）よりアクションチャンネルにて独占日本初放送！

シーズン2は、新メンバーが加わり結束力UP！

「SOKO」（読み：ゾーコ）は、ドイツとオーストリアで愛されている大人気クライム・アクションで、ドイツ語で「特別捜査班」を意味するSonderkommissionの略語。

2020年まで42年間も続いたオリジナルのミュンヘン編が1978年に始まると、ドイツとオーストリアの各都市を舞台にスピンオフが続々と制作され、現在までに放送されたスピンオフは10作品を超える。本作ハンブルク編は2018年にスタートし、2024年まで全6シーズンが制作された。



直感と判断力を武器に果敢に現場を駆け抜ける刑事レナと、経験と信頼でチームを支えるベテラン刑事オスカーに加え、シーズン2からは3人の新メンバーがチームに加入！ 特別捜査班を指揮するザラは、広い視野で戦略を立て現場を統率するリーダー。家族思いで頼れる存在のマックスは、瞬時の判断で危機を打開。サイバー捜査のエキスパートで妹的存在のフランツィは、柔軟な発想で仲間を明るくサポートし、デジタルの力で事件の糸口を解き明かす。

この個性豊かな5人からなるチームが、それぞれの専門知識やスキルを活かして難事件に挑む！ドラマを盛り上げるハンブルクの美しい街並みにも注目。

第1話あらすじ

ヴェーデルの“ウェルカムポイント”と呼ばれる歓迎地点は、観光客で賑わう日常の風景が広がっていた。そんなある日、“歓迎キャプテン”を務める元船乗りのアンドレアスが、通過する船の紹介をアナウンスしていた。その最中、突然、何者かに抵抗する叫び声と銃声音がスピーカーを通して港中に轟いた。事件を受け、ハンブルク警察のSOKOチーム、オスカーとマックスは現場へ急行。死亡したアンドレアスは至近距離から撃たれており、犯行に使用されたとみられる拳銃が現場に残されていた。目撃者はいないものの、観光客が撮影していた動画を手がかりに捜査を開始させる。2人は彼の死亡を伝えるため、妻ヨハンナのもとを訪れるのだが…。

出演：アンナ・フォン・ヘブラー（レナ役）、マレク・エアハルト（オスカー役）、ペガー・フェリドニ（ザラ役）、ギャリー・フィッシュマン（マックス役）、パウラ・シュラム（フランツィ役）他

『SOKO：ハンブルク特別捜査班』アクションチャンネル放送情報

〈シーズン2一挙放送〉【独占日本初】

字幕版：1月25日（日）午後2：00から全10話一挙放送

〈シーズン1一挙放送〉

字幕版：1月18日（日）午後2：00から全6話一挙放送

