赤西仁、ジョニー・デップのイベントにサプライズ登場 「共通の知人がいて…」今夜は食事「きょうは暇で」
俳優の赤西仁（41）が2日、都内で行われた『モディリアーニ！』（来年1月16日公開）のジャパンプレミアにサプライズで登場。米俳優ジョニー・デップ（62）に花束を手渡した。
【動画】赤西仁、ジョニー・デップのイベントにサプライズ登場！「この後食事に行きます」
「共通の知り合いがいる」という2人。赤西が花束を手渡すと、デップはハグして感謝を伝えた。赤西は「今夜は（デップと）食事をする予定で」と明かし、「きょうは暇だったので」とおどけた。
デップが「ご飯はこの花束を食べながら」とジョークを飛ばせば、赤西は「ちょっと試してみましょう」と合わせ、親密な関係をにおわせた。
観客は赤西のサプライズ登場に驚き、デップに負けないくらいの歓声を浴びていた。
『モディリアーニ！』は、『ブレイブ』（1997年）以来約30年ぶりのデップの監督作。1916年、戦火のパリを舞台に芸術家モディリアーニの人生を変えた激動の72時間を描く。
