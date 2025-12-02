映画『モディリアーニ！』ジャパンプレミアに登場した（左から）赤西仁、ジョニー・デップ （C）ORICON NewS inc.

　俳優の赤西仁（41）が2日、都内で行われた『モディリアーニ！』（来年1月16日公開）のジャパンプレミアにサプライズで登場。米俳優ジョニー・デップ（62）に花束を手渡した。

【動画】赤西仁、ジョニー・デップのイベントにサプライズ登場！「この後食事に行きます」

　「共通の知り合いがいる」という2人。赤西が花束を手渡すと、デップはハグして感謝を伝えた。赤西は「今夜は（デップと）食事をする予定で」と明かし、「きょうは暇だったので」とおどけた。

　デップが「ご飯はこの花束を食べながら」とジョークを飛ばせば、赤西は「ちょっと試してみましょう」と合わせ、親密な関係をにおわせた。

　観客は赤西のサプライズ登場に驚き、デップに負けないくらいの歓声を浴びていた。

　『モディリアーニ！』は、『ブレイブ』（1997年）以来約30年ぶりのデップの監督作。1916年、戦火のパリを舞台に芸術家モディリアーニの人生を変えた激動の72時間を描く。