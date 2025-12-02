ジョニー・デップ、壇上で大はしゃぎ 通訳に接近 ポスターの裏に隠れる
米俳優ジョニー・デップ（62）が2日、都内で行われた『モディリアーニ！』（来年1月16日公開）のジャパンプレミアに登場。壇上で通訳に接近するなど、大はしゃぎの様子を見せた。
【ノーカット動画】ジョニー・デップ、8年半ぶり来日舞台挨拶で大暴れ！？
デップは8年半ぶりに来日している。ハットをかぶって登場したデップは、サプライズゲストの俳優・赤西仁（41）から花束を受け取り、笑顔で壇上に立った。詰めかけたファンも撮影が許可され、大スターの登場に大歓声を上げながら写真を撮っていた。
その後は通訳の女性に接近したり、ポスターの裏に隠れたり大はしゃぎ。来日の頻度について「8年半は長すぎた。今度は早く日本に戻ってきたい。次は3カ月後かもしれないよ」と話した。
『モディリアーニ！』は、『ブレイブ』（1997年）以来約30年ぶりのデップの監督作。1916年、戦火のパリを舞台に芸術家モディリアーニの人生を変えた激動の72時間を描く。
【ノーカット動画】ジョニー・デップ、8年半ぶり来日舞台挨拶で大暴れ！？
デップは8年半ぶりに来日している。ハットをかぶって登場したデップは、サプライズゲストの俳優・赤西仁（41）から花束を受け取り、笑顔で壇上に立った。詰めかけたファンも撮影が許可され、大スターの登場に大歓声を上げながら写真を撮っていた。
その後は通訳の女性に接近したり、ポスターの裏に隠れたり大はしゃぎ。来日の頻度について「8年半は長すぎた。今度は早く日本に戻ってきたい。次は3カ月後かもしれないよ」と話した。
『モディリアーニ！』は、『ブレイブ』（1997年）以来約30年ぶりのデップの監督作。1916年、戦火のパリを舞台に芸術家モディリアーニの人生を変えた激動の72時間を描く。