大空スバル、年末恒例の“人気企画”を今年も開催決定「絶対おもしろくなるわ！」「やっぱこれがないと年越しできない」
「ホロライブ」所属のVTuber・大空スバルさんが、2日までにエックスを更新。年末恒例の“人気企画”を今年も開催すると発表し、ファンから期待の声が上がっている。
【写真】大空スバルさんが今年もホロメンを事情聴取！
スバルさんは「今年もやります！！！ ＃大空警察2025 今年も大空警察がホロメンに事情聴取…？！ 皆さんからの情報お待ちしております！ 応募タグ ＃大空警察2025 その場面のわかる切り抜きや配信のリンクを載せてもらえると助かるしゅば！！」と投稿し、今年も人気企画「大空警察」を開催することを告知した。本企画は、スバルさんと「ホロライブEnglish」所属のハコス・ベールズさんが、ホロライブの秩序を守るためにリスナーから寄せられた情報をもとに該当ホロメンを招集し、事情聴取を実施。視聴者に“有罪”か“無罪”を判定してもらうという内容だ。
今年もホロライブでは様々な迷言や珍事件があったこともあり、ファンからは「絶対おもしろくなるわ！」「やっぱこれがないと年越しできない」「署長、今年も『つんぽこ』発言やら色々あるからなぁ…」「水宮の身長詐称 ぺこらの新年早々の下ネタ発言」など、企画を楽しみにする声が多数寄せられている。
引用：「大空スバル」エックス（＠oozorasubaru）
