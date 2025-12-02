アンガールズ田中、意外な資格取得し歓喜「苦労が報われたなぁ」 祝福の声殺到
お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志が2日、自身のインスタグラムを更新し、難関資格である二級建築士の試験に合格したことを報告。ファンから祝福の声が殺到している。
【写真】少し見る目が変わる！ 建築士っぽいアンガールズ田中
実は田中は広島大学工学部を卒業しており、今年2月に出演したドキュメンタリー『情熱大陸』（TBS系）において、二級建築士の資格を取るべく20数年ぶりに建築の勉強を再開した、と明かしていた。さらに8月には、二級建築士の学科試験を受けたことを報告。「受かっていれば、製図試験に進めるんだけどなぁ！」と期待していた。
そんな田中はこの日の投稿で「本日、二級建築士試験の合格発表がありました。なんとか合格できましたー！！（泣）」と無事合格したことを報告。「嬉しくて、ホッとして、焼肉食べました！！苦労が報われたなぁ」と喜びもひとしおの様子。「練習で描いた製図の一部や、建築士っぽい写真載せておきます」と、製図を描く自身の姿や、建物の屋上に佇む「建築家っぽい」姿も公開している。
■田中卓志（アンガールズ）
1976年2月8日生まれ。広島県出身。ワタナベエンターテインメント所属。大学時代に出会った相方・山根良顕と2000年9月にコンビ「アンガールズ」を結成した。
引用：「アンガールズ・田中卓志」インスタグラム（@ungirls_tanaka）
