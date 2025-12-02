キャットタワーに開けられた穴の向こうから顔を覗かせている黒猫さん。やんちゃな姿が可愛すぎると、動画は3.7万回以上も再生され、「我が家のキャットタワーも同じく破壊されてます」「キャットタワーはキャットが使う道具なんだから好きに破壊すればいいんだよ」とのコメントが集まっています。

【動画：キャットタワーに『穴をあけた黒猫』→顔を覗かせて…かわいすぎる行動】

キャットタワーに開けられた穴の向こうには…

TikTokアカウント「カラメル・ゼリー・オレオ」さまに登場した、全身真っ黒の子猫さん。やんちゃ盛りの子猫さんは、キャットタワーに自分で穴を開けて、独自の楽しみ方で遊んでいるのだとか。

キャットタワーの布地部分に開いた穴から顔を覗かせ、こちらを覗いていたのだそう。穴にすっぽり顔をはめて、楽しそうな表情で飼い主さんのことを見ています。

穴から腕を出して遊ぶ子猫さん

子猫さんは、穴から一度顔を抜くと、今度は片腕を穴から出してきたとのこと。何かを掴もうとでもしているかのように、腕をぶんぶんと大きく振り回していたのだとか。

しばらくすると、腕の動きが止まったのだそう。よく見てみると、腕を通した穴の横から可愛らしい顔が覗いていたとのこと。元気いっぱいの子猫さんの姿に癒されます。

3匹の猫たちの暮らし

「カラメル・ゼリー・オレオ」さまの家には、3匹の猫たちが暮らしているとのこと。黒猫さんは新入りで、先輩猫たちに可愛がられながら日々を送っているのだそうです。

一緒にお昼寝をしたり、毛づくろいをしたりと、とても仲良しな様子。子猫さんも先輩猫のことが大好きなようです。先輩猫たちとたくさん遊んで、元気に成長していってくださいね。

子猫さんがキャットタワーを破壊して遊ぶ様子は、TikTokで3.7万回以上も再生され、「ガン見からのブンブンムキムキ」「手ブンブン丸どういう意味やら可愛いすぎるんだが」「ある意味これが完成形」「可愛すぎます」「可愛い子がやったのね」「黒猫ちゃんやんちゃですよね」「楽しく遊べるように創作してる。クリエイターだね」「『オラ！破壊してやったから、かかってこいよ！』って雰囲気ある」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「カラメル・ゼリー・オレオ」さまには、3匹の猫たちの仲の良いやり取りの様子がたくさん投稿されています。黒猫さんの成長を見守るのも楽しいですね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「カラメル・ゼリー・オレオ」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。