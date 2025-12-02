¡Ø³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õËÜPV²ò¶Ø¡¡¿·¥¥ã¥¹¥È¤ËÁýÅÄ½Ó¼ù¡¢Lynn¡¢¾®À¾¹î¹¬¤é¤¬È¯É½
¡¡2026Ç¯1·î6ÆüÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤ÎÄÉ²ÃÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÁýÅÄ½Ó¼ù¡¢Lynn¡¢¾®À¾¹î¹¬¡¢º´Æ£ÂóÌé¡¢Ä»³¤¹ÀÊå¡¢»ûÅçÂóÆÆ¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ¡¢Å·ºêÞæÊ¿¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ïblank paper¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤ÏONE OR EIGHT¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ËÜPV¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡ÙËÜPV¤¬¸ø³«
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1988Ç¯4·î¡Á1989Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø³»ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¡£¸½ºß¤Î¿·½É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥è¥í¥¤¥®¥¢¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤ê¤ê¤·¤¤5¿Í¤È¡¢ÇØ¸å¤Ë¤¿¤¿¤º¤àÍÅ¼ÙÄë²¦¡¦Íå¿¿²æ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤ÈÍÅ¼Ù¤ÎÀï¤¤¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£
¡¡ËÜPV¤Ç¤Ï¡¢5¿Í¤Î¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤ò»Ù¤¨¤ëDST¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¿¥ÅÄÎ¶À®¡¢¿·³ÀÈþÎï¡¢¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ëÍÅ¼Ù¡§Íå¿¿²æ¡¢¥µ¥¹¥±¡¢¥µ¥¤¥¾¥¦¡¢¥«¥Þ¥Î¥¹¥±¡¢¥»¥¤¥«¥¤¥Ë¥å¡¼¥É¡¼¡¢¥¤¥µ¥Ë¥å¡¼¥É¡¼¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢5¿Í¤Î¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤ª·»¤µ¤óÅªÂ¸ºß¡¦¿¥ÅÄÎ¶À®Ìò¤òÁýÅÄ½Ó¼ù¡¢DST¤Î¼«¾Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¿·³ÀÈþÎïÌò¤òLynn¡¢ÍÅ¼ÙÄë²¦¡¦Íå¿¿²æ¤ò¾®À¾¹î¹¬¡¢Íå¿¿²æ¤Ë»Å¤¨¤ë½½Í¦»Î¤Î¤¦¤Á¤Î5¿Í¡¢¥µ¥¹¥±¡¢¥µ¥¤¥¾¥¦¡¢¥«¥Þ¥Î¥¹¥±¡¢¥»¥¤¥«¥¤¥Ë¥å¡¼¥É¡¼¡¢¥¤¥µ¥Ë¥å¡¼¥É¡¼¤ò¤½¤ì¤¾¤ìº´Æ£ÂóÌé¡¢Ä»³¤¹ÀÊå¡¢»ûÅçÂóÆÆ¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ¡¢Å·ºêÞæÊ¿¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òblank paper¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤òONE OR EIGHT¤¬Ã´Åö¡£ËÜPV¤Ç¤Ïblank paper¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖYOAKE¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤ÈÍÅ¼Ù¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦·ã¥¢¥Ä¤Ê¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢°ìÂÀè¤ËÂè1ÏÃ¡ÁÂè3ÏÃ¤ÎÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤¬¡¢¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ë¤Æ12·î23Æü13»þ30Ê¬¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£³®Ìò¤ÎÀÐ¶¶ÍÛºÌ¡¢ËÌ¾òÉðÂ¢Ìò¤ÎÂ¼À¥Êâ¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î6Æü¤è¤êÊ¬³ä2¥¯¡¼¥ë¤Ç¡¢TOKYO MX¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¢BS11¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£
¢¨Å·ùõÞæÊ¿¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¢¨Å·ùõÞæÊ¿¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ