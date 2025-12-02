フォロワー130万の“日本一美しいドラマー”、ベッド上でのグラビア撮影姿が「スタイル抜群」「最高」
ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダーの大野真依が2日までにインスタグラムを更新。美しさ際立つ姿を披露した。
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 グラビア姿にも驚きの声（22枚）
グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の1800万円超え、SNS総フォロワーは120万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。
普段から、様々な格好をSNSに投稿しているが、今回は、ベッドの上でのグラビア撮影姿を動画で公開。紫色の衣装に身を包み、抜群のスタイルで魅せた。ファンからは「最高」「可愛すぎる」などの声が集まっている。
引用：「大野真依」インスタグラム（@mai__24_）
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 グラビア姿にも驚きの声（22枚）
グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の1800万円超え、SNS総フォロワーは120万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。
普段から、様々な格好をSNSに投稿しているが、今回は、ベッドの上でのグラビア撮影姿を動画で公開。紫色の衣装に身を包み、抜群のスタイルで魅せた。ファンからは「最高」「可愛すぎる」などの声が集まっている。
引用：「大野真依」インスタグラム（@mai__24_）