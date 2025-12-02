『チェンソーマン レゼ篇』ランドセル姿のデンジとレゼ 第1弾入プレ“小冊子”の別カバーバージョンを再配布
現在公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』より、新たな入場者プレゼントが発表。数日で配布終了した入場者プレゼント第1弾【小冊子『恋・花・チェンソー・ガイド』】を、別カバーバージョンで再配布することが決定した。
【写真】劇場版『チェンソーマン レゼ篇』レゼの場面カット（7点）
シリーズ累計発行部数3400万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。2022年には、アニメスタジオMAPPA制作のテレビアニメが放送され、世界中で高い評価を獲得した。
本作は、ファンからの人気も厚く、テレビシリーズの最終回からつながる物語「エピソード“レゼ篇”」を映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPAアニメーションならではの疾走感あふれるバトルアクションとともに描かれる。
9月19日より日本公開された本作は、公開から73日間で観客動員605万人、興行収入92.8億円を突破し、国内の歴代興行収入トップ65位にランクインした（12月1日時点／興行通信社調べ）。
今回発表された入場者プレゼント第6弾は、「デンジとレゼが、同じ小学校に通っていたら…？」という、“もしも”の世界線で新たに描いた表紙の小冊子『恋・花・チェンソー・ガイド』。
中身は大好評だった第1弾の小冊子そのままに、原作の藤本タツキが特別に描き下ろしたオリジナル4コマ漫画、原作「レゼ篇」のネーム・下書きの一部を特別公開したメイキング解説や、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の設定や絵コンテなど貴重なコンテンツを収録。カバーは、ランドセル姿のデンジとレゼが小学校の卒業式で記念撮影する姿を描いた限定ビジュアルとなっている。
入場者プレゼント第6弾は、12月6日より劇場版『チェンソーマン レゼ篇』上映館にて、本作鑑賞一人につき1つプレゼント。無くなり次第終了となる。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は公開中。
【写真】劇場版『チェンソーマン レゼ篇』レゼの場面カット（7点）
シリーズ累計発行部数3400万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。2022年には、アニメスタジオMAPPA制作のテレビアニメが放送され、世界中で高い評価を獲得した。
9月19日より日本公開された本作は、公開から73日間で観客動員605万人、興行収入92.8億円を突破し、国内の歴代興行収入トップ65位にランクインした（12月1日時点／興行通信社調べ）。
今回発表された入場者プレゼント第6弾は、「デンジとレゼが、同じ小学校に通っていたら…？」という、“もしも”の世界線で新たに描いた表紙の小冊子『恋・花・チェンソー・ガイド』。
中身は大好評だった第1弾の小冊子そのままに、原作の藤本タツキが特別に描き下ろしたオリジナル4コマ漫画、原作「レゼ篇」のネーム・下書きの一部を特別公開したメイキング解説や、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の設定や絵コンテなど貴重なコンテンツを収録。カバーは、ランドセル姿のデンジとレゼが小学校の卒業式で記念撮影する姿を描いた限定ビジュアルとなっている。
入場者プレゼント第6弾は、12月6日より劇場版『チェンソーマン レゼ篇』上映館にて、本作鑑賞一人につき1つプレゼント。無くなり次第終了となる。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は公開中。