ほしのあき48歳、トレーニングウェア姿が「スタイル抜群」「努力すごい」 夫は13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが、2日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つトレーニング姿を披露した。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、今年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回は「内転筋にも刺激を入れて、、コツコツトレーニング バネ？を軽くしたらかなりキツかった〜」と、美スタイル際立つトレーニング姿を披露。ファンからは「凄い努力ですね」「美しさの秘訣ですね」などの声が寄せられた。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）
