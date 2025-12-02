ÆüËÜºÇ¶¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»ÐËå¤¬É½»æ¡ª¡¡¾®°Ëâ¤Ê»Ð¡õÅ·»È¤ÎËå¤¬Èþ¤Î¶¥±é
¡¡»ÐËå¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¡õÅÔ´Ý°¡²ÚÍü¤¬¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¡Ö½µ´©SPA!¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë12·î9Æü¹æ¤ÇÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¡õ°¡²ÚÍü¤¬»ÐËå¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡¡¤Û¤«¡ÖSPA¡ª¡×ºÇ¿·¹æ¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¢£É½»æ¤Î¿Í¡¿Èþ½÷ÃÏ¿Þ¡§ÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¡õÅÔ´Ý°¡²ÚÍü
¡¡ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëºÇ¶¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥¹¥¿¡¼¥º¡¦ÅÔ´Ý»ÐËå¡¢ÂÔË¾¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª¡¡µÜ¸ÅÅç¤òÉñÂæ¤Ë¾®°ËâÅª¿§µ¤¤ò»ý¤Ä»Ð¡¦¼ÓÌé²Ú¤ÈÅ·»È¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎËå¡¦°¡²ÚÍü¤¬¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ÇÍí¤ß¹ç¤¦»èÂÎ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¡§¤Ï¤Á¤¿
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ï¤Á¤¿¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥°¥é¥É¥ë¤Ê¤Î¤À¤¬Èà½÷¤Ë¶ÛÇû·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤ß¤¦¤é¤ÏàÇû¤ê¥°¥é¥Ó¥¢á¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£ËËþ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¤Ó¤Á¤Ó¤Á¤ËÇû¤ë¥Õ¥§¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÉ¼Ô¤â¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£
¢£¿ä¤·»£¡§¼ÄºêºÌÆà
¡¡¸µAKB48¤Î¼ÄºêºÌÆà¤¬Âç¿Í¤Î¿§¹áÉº¤¦¡ÈÈà¥·¥ã¥Ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡É»Ñ¤òÈäÏª¡£´¨¶õ¤Î²¼¡¢ÉÍÊÕ¤ÇÅà¤¨¤¿ÂÎ¤òÌþ¤ä¤¹¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ²¹¨¡¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¡õ°¡²ÚÍü¤¬»ÐËå¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡¡¤Û¤«¡ÖSPA¡ª¡×ºÇ¿·¹æ¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¢£É½»æ¤Î¿Í¡¿Èþ½÷ÃÏ¿Þ¡§ÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¡õÅÔ´Ý°¡²ÚÍü
¡¡ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëºÇ¶¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥¹¥¿¡¼¥º¡¦ÅÔ´Ý»ÐËå¡¢ÂÔË¾¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ª¡¡µÜ¸ÅÅç¤òÉñÂæ¤Ë¾®°ËâÅª¿§µ¤¤ò»ý¤Ä»Ð¡¦¼ÓÌé²Ú¤ÈÅ·»È¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎËå¡¦°¡²ÚÍü¤¬¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ÇÍí¤ß¹ç¤¦»èÂÎ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¡§¤Ï¤Á¤¿
¢£¿ä¤·»£¡§¼ÄºêºÌÆà
¡¡¸µAKB48¤Î¼ÄºêºÌÆà¤¬Âç¿Í¤Î¿§¹áÉº¤¦¡ÈÈà¥·¥ã¥Ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡É»Ñ¤òÈäÏª¡£´¨¶õ¤Î²¼¡¢ÉÍÊÕ¤ÇÅà¤¨¤¿ÂÎ¤òÌþ¤ä¤¹¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ²¹¨¡¨¡¡£