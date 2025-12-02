timelesz、2025年の自己評価は150点 松島聡「ドーム公演が控えているので、そこでは200点を出したい」
timeleszの松島聡、原嘉孝、橋本将生、篠塚大輝が2日、都内で開催された「GQ MEN OF THE YEAR 2025／20th Anniversary」に出席。2025年のグループ活動を振り返った。
【写真】フォーマルなスーツ姿でtimeleszの橋本将生、松島聡が笑顔！
コンデナスト・ジャパンが刊行するメンズファッション・ライフスタイル誌「GQ JAPAN」が毎年開催している「GQ MEN OF THE YEAR」は、ジャンルを問わずその年に圧倒的な活躍をした人々を称えるアワード。2025年はtimelesz、アイナ・ジ・エンド、小田凱人、小島秀夫、高橋文哉、藤本壮介、吉沢亮、RIP SLYMEが受賞し、ステージに登壇した。なお、timeleszはスケジュールの都合で4人での出席となった。
原は「このような賞に僕たちtimeleszを選んでいただき、本当にありがとうございます。元をたどれば、去年、オリジナルメンバーがオーディションを開催してくれたこと、そして何か夢をつかみたいと一歩踏み出した僕たち新メンバーがいたこと、何より支えてくださったファンの方、そしてスタッフの方々がいたからこそ、受賞できたものだと思っております」とあいさつ。
続けて、「今年の活動でもそうでしたけど、来年からも世の中の常識範囲内だけではなく、自分たちの信じるエンタメを突き詰めていけたらいいなと思っております。なので、過去への賞賛もそうですけども、未来への責任として今回の賞を受賞させていただきたいと思います」と語った。
松島は、2025年を振り返り「とにかく活気づきましたね。個性豊かな5人のメンバーが加わって、それぞれの新しい価値観とかが加わることによって、いろんな新しいものも生まれています」とコメント。そして「2025年のグループの活動に点数をつけるなら」という質問には、「150点で。ドーム公演が控えているので、そこでは200点を出したいなという風に思っています」と力を込めた。
また、篠塚は同賞について「オリジナルの3人は以前受賞したことがあるとのことなんですけど、僕たち5人は初めて」とした上で、「僕に関しては本当にただの普通の大学生だったので、やっぱりこういった賞をいただけるのはうれしかった」と歓喜。「今日もメンバーの猪俣（周杜）と少し前まで一緒にいたんですけど、スケジュールの都合上来れなかったんですけど、すごい、来たがっていましたね（笑）」と欠席したメンバーの様子も伝えた。
そして、timeleszとして今後挑戦したいことを尋ねられた橋本は「メンバーの誰かの家でホームパーティーなんかやりたいな」と和ませつつ、「活動に関しては、常に何かに挑戦するグループでありたいなという風に思っています」と答えていた。
