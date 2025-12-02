スカーレット・ヨハンソン、性的虐待疑惑で失墜のウディ・アレンを支持した影響について言及
「アベンジャーズ」シリーズや『ジュラシック・ワールド／復活の大地』、『ジョジョ・ラビット』などに出演し、ハリウッドを代表する俳優として知られるスカーレット・ヨハンソンが、性的虐待疑惑で失墜したウディ・アレン監督への支持を表明したことで受けた影響について明かした。
【写真】スカーレット・ヨハンソン、超キュートな子役時代〜レッドカーペットの姿まで
スカーレットはThe Daily Telegraphの最新インタビューで、彼を擁護したことが、私生活や仕事に影響したかどうかは「わからない」とコメント。「ドミノ効果があったとしても、自分では実際にはわからないもの。だけど、母から自分らしくありなさいと育てられ、誠実であることや、信じるもののために立ち上がることの大切さを教えられました」と語った。
さらに「同時に、時機を知ることも重要です。口を閉ざせと言っている訳ではありません。ただ、自分の出番ではない時もあるのです。大人になるにつれて、そのことをより深く理解するようになりました」と続けた。
Varietyによると、ウディは1992年、養女ディラン・ファローへの性的虐待疑惑が浮上。ウディは一貫して容疑を否定し、当局による捜査が行われたが、訴追には至らなかった。
「＃MeToo」ムーブメントをきっかけにウディへの批判が再燃したことを受け、『マッチポイント』（2005）と『タロットカード殺人事件』（2006）、『それでも恋するバルセロナ』（2008）でウディとタッグを組んだスカーレットは、2019年にThe Hollywood Reporterのインタビューで、「ウディが大好きです。彼を信頼しているし、いつでも彼と仕事をしたいと思っています」と支持を表明。当時公開を控えていた『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』に出演したティモシー・シャラメやセレーナ・ゴメス、エル・ファニングらが出演料を寄付するなどの対応を取る中で、彼を擁護した数少ない人物の1人だった。
