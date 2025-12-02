シエナ・ミラー43歳、15歳年下恋人との子どもを妊娠 ふっくらお腹が透けるシースルードレスで公表
映画『アメリカン・スナイパー』や『21ブリッジ』などに出演するシエナ・ミラーが、イギリスのファッションの祭典「ファッション・アワード2025」に、シアーなマタニティドレスをまとって来場し、自身にとって第3子、恋人オリ・グリーンとの間の第2子を妊娠していることを公表した。
【写真】シエナ・ミラー、ふっくらお腹が透けるドレスで第3子妊娠を公表 15歳年下恋人とポーズも
Peopleによると、現地時間12月1日、英ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールにて、英国ファッション評議会が主催する「ファッション・アワード 2025」が開催され、シエナはアンダーウェアが透けて見える、ホワイトの大胆なシアードレスを身に着けて登場し、大きなお腹を披露した。
元夫トム・スターリッジとの間に、13歳の長女マーロウをもうけたシエナは、2022年2月から、15歳年下の俳優オリ・グリーンと交際しており、2023年末にトムとの間に第1子となる娘が誕生している。この日のイベントにはオリも出席し、仲良くポーズを取っていた。
なお彼女は、2022年のELLEのインタビューで「40歳になった時、卵子を凍結した」と公表。もう1人子どもを欲しいと強く思っていると語り、卵子凍結により「実存的な脅威が消え去った」と明かしていた。
