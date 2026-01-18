東京ディズニーランドでは、2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として“ミニーのファンダーランド”を開催。

今回は、かわいいハート型のシュークリームを紹介します。

東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”ハートのリングシュー

価格750円

提供期間：2025年12月26日〜 2026年3月8日

販売場所：東京ディズニーランド／トゥーンタウン｢ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ｣

※ディズニー・モバイルオーダーでのみご注文いただけます。

販売個数の制限実施や品切れが発生する場合があります。

「ミニーのファンダーランド」のテーマに合わせた、ハートの形をしたかわいいシュークリームが登場！

ふんわりとしたシュー生地には粉砂糖がまぶされており、中には甘酸っぱいストロベリークリームがたっぷりと詰まっています。

甘さ控えめのクリームと生地の相性が良く、パークでの休憩やおやつにぴったりの一品です。

パッケージには、かわいくポーズをとるミニーマウスと「Minnie’s Funderland」のロゴをデザイン。

ピンク色を基調とした華やかな包み紙は、手にするだけでイベントのワクワク感を高めてくれます。

写真映えも抜群な、目でも舌でも楽しめる限定スイーツです☆

東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”ハートのリングシューの紹介でした。

