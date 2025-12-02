キム・カーダシアンが着物風ドレスを披露 6年前に文化の盗用で批判も
6年前に、矯正下着ブランドを「キモノ」と命名し、文化の盗用として日本をはじめ世界中から批判を浴びたキム・カーダシアンが、ドラマのプロモーション撮影のため着物風ドレスを身に着けた姿をシェアした。
【写真】キム・カーダシアンが披露した着物風ドレス 髷を結った女性のモチーフも縫い付けられている
日本ではディズニープラスで配信されている『オール・イズ・フェア 女神たちの法廷』で主演を務めるキム・カーダシアン。日本時間12月1日にインスタグラムを更新し、自身の役名である「アルーラ・グラント」とキャプションを付けて、茶色のトリムをあしらったピンクのサテン地のローブをまとい、撮影に臨む様子をシェアした。
ドレスはアーティストのミリガン・ボーモントが手掛けたもので、髷（まげ）を結った裸の女性のモチーフが縫い付けられているほか、裏にはキムの名前をもじり「キモノ（KIMono） by ミリガン」という刺繍も施されている。
キムは、このガウンを役名のイニシャル「AG」のアップリケ付きリボンで帯のように結び、ボリュームあるネックレスとイヤリング、ハイヒールサンダルを合わせてポーズを取った。
キムは2019年に、現在「SKIMS」として大成功を収めている自身の下着ブランドを「Kimono」と命名し、ロゴに加えて「Kimono」という単語を商標登録したほか、インターネットのドメイン名などを取得したことから、文化の盗用だと非難が殺到。当初は変更しない方針を取ったものの、京都市長がブランド名の検討を求める書簡を送るなど、各方面に波紋を呼んだこともあり、名前を変更するに至った。
なお今回のコーデはファンからおおむね好意的に受け入れられているようで、「キュート」「素敵」「輝いている」といったコメントのほか、鳥居の絵文字で応えるファンも。また、キムがかつてSKIMSをKimonoと命名しようとしていたことを思い出したと綴るファンもいた。
引用：「キム・カーダシアン」インスタグラム（＠kimkardashian）
