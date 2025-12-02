舞台『ハガレン』第3弾、副題は「―闇と光の野望―」に！ 全キャラビジュアル公開
2026年2月上演の舞台『鋼の錬金術師』第三弾公演の副題が、「―闇と光の野望―」に決定。併せて、キービジュアルと全キャラクターのビジュアルが解禁された。
【写真】ブリッグズ編ならではの衣装にも注目！ キャラビジュアルをイッキ見
原作は2001年より2010年まで月刊「少年ガンガン」（スクウェア・エニックス刊）に連載された荒川弘の代表作である同名漫画。『ハガレン』の愛称で親しまれ、錬金術を用いたバトルアクション、歴史や国家をまたにかけた壮大かつ緻密なストーリーで人気を博している。舞台はこれまで2023年3月に第一弾公演、2024年6月に第二弾公演と上演を重ねてきた。
第三弾公演は、脚本・演出の石丸さち子のもと、多様なジャンルのエンターテインメントで活躍するクリエイター、キャストが集結。主演のエドワード・エルリック役は一色洋平／廣野凌大がダブルキャストで続投する。
キービジュアルに描かれるのは、物語の舞台であるブリッグズの地。アメストリス全土を巻き込む大きな野望が明らかになり、エルリック兄弟の旅は新たな局面を迎える。
さらに第一弾公演、第二弾公演が、YouTubeにて期間限定無料公開となることも決まった。
第一週は12月12日18時から12月14日23時59分まで。第一弾・東京大千秋楽公演（廣野凌大、和田琢磨、小川向日葵）が12月12日18時から（プレミア公開）、第二弾・東京公演（廣野凌大、蒼木陣）が12月12日21時から（通常公開）。
第二週は12月19日18時から12月21日23時59分まで。第一弾・大阪千秋楽公演（一色洋平、蒼木陣、尻引結馨）が12月19日18時から（通常公開）、第二弾・大阪大千秋楽公演（一色洋平、和田琢磨）が12月19日21時から（プレミア公開）。
舞台『鋼の錬金術師 ―闇と光の野望―』は、東京・シアターHにて2026年2月7〜15日、大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて同年2月20〜22日上演。
