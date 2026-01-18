東京ディズニーランドでは、2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として「ミニーのファンダーランド」を開催。

今回は、新たに実施される夜の環境演出「ファンダーナイト」が公演されます。

東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”ファンダーナイト

開催期間：2026年1月14日（水）から3月2日（月）

開催場所：東京ディズニーランド シンデレラ城

公演回数：1日3回

※1回約20分の環境演出の中で、短い映像が数分おきに投影されます。

※詳しい公演時刻は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトや東京ディズニーリゾート・アプリをご確認ください。

「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として開催される“ミニーのファンダーランド”に、夜間に楽しめる新たな演出が登場。

シンデレラ城の環境演出や、ピンクに照らすデコレーションなど、昼に加えて夜も通常のパークから様変わりした「ミニーのファンダーランド」の世界を楽しめます。

ポップでキュートな世界観が、夜のシンデレラ城を美しく彩るプログラムです。

歴代イベントの楽曲を使用した演出

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」ファンダーナイト

夜のシンデレラ城に水玉やリボン、ハートなどミニーのモチーフが映し出されます☆

シンデレラ城の環境演出では、今回の「ミニーのファンダーランド」に加え、これまでのミニーにまつわる限定プログラムやスペシャルイベントの楽曲を使用。

「ベリー・ベリー・ミニー！」や「ミニー・ベスティーズ・バッシュ！」のパレードの楽曲に乗せて、光の演出が展開されます。

思い出の音楽とともに、ミニーマウスの魅力が詰まった空間を満喫できるひとときです。

キュートなハートのモチーフ

水玉やリボン、ハートなどミニーにまつわるモチーフが夜のシンデレラ城を彩ります。

シンデレラ城全体に大きなハートが映し出されるシーンなど、視覚的にもインパクトのある演出が魅力。

「ミニーマウスが夢に描いたポップでキュートな世界」というテーマにふさわしい、愛らしい光景が広がります。

ポップなドット柄のモチーフ

赤と黒の水玉模様など、ミニーマウスを象徴するアイコニックなデザインも登場。

通常のパークとは異なる、この期間だけの特別な夜の表情を楽しめます。

様々なパターンの映像が数分おきに投影されるため、見上げるたびに異なる魅力を発見できるプログラムです。

昼だけでなく夜までたっぷりとミニーマウスの世界に浸れる新しい環境演出。

東京ディズニーランド「ファンダーナイト」の紹介でした。

