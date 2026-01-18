歴代の人気楽曲と共に光り輝く！東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”ファンダーナイト
東京ディズニーランドでは、2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として「ミニーのファンダーランド」を開催。
今回は、新たに実施される夜の環境演出「ファンダーナイト」が公演されます。
東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”ファンダーナイト
開催期間：2026年1月14日（水）から3月2日（月）
開催場所：東京ディズニーランド シンデレラ城
公演回数：1日3回
※1回約20分の環境演出の中で、短い映像が数分おきに投影されます。
※詳しい公演時刻は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトや東京ディズニーリゾート・アプリをご確認ください。
「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として開催される“ミニーのファンダーランド”に、夜間に楽しめる新たな演出が登場。
シンデレラ城の環境演出や、ピンクに照らすデコレーションなど、昼に加えて夜も通常のパークから様変わりした「ミニーのファンダーランド」の世界を楽しめます。
ポップでキュートな世界観が、夜のシンデレラ城を美しく彩るプログラムです。
歴代イベントの楽曲を使用した演出
東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」ファンダーナイト
夜のシンデレラ城に水玉やリボン、ハートなどミニーのモチーフが映し出されます☆ pic.twitter.com/dgaDAcRs2A
- Dtimes (@DtimesJP) January 13, 2026
シンデレラ城の環境演出では、今回の「ミニーのファンダーランド」に加え、これまでのミニーにまつわる限定プログラムやスペシャルイベントの楽曲を使用。
「ベリー・ベリー・ミニー！」や「ミニー・ベスティーズ・バッシュ！」のパレードの楽曲に乗せて、光の演出が展開されます。
思い出の音楽とともに、ミニーマウスの魅力が詰まった空間を満喫できるひとときです。
キュートなハートのモチーフ
水玉やリボン、ハートなどミニーにまつわるモチーフが夜のシンデレラ城を彩ります。
シンデレラ城全体に大きなハートが映し出されるシーンなど、視覚的にもインパクトのある演出が魅力。
「ミニーマウスが夢に描いたポップでキュートな世界」というテーマにふさわしい、愛らしい光景が広がります。
ポップなドット柄のモチーフ
赤と黒の水玉模様など、ミニーマウスを象徴するアイコニックなデザインも登場。
通常のパークとは異なる、この期間だけの特別な夜の表情を楽しめます。
様々なパターンの映像が数分おきに投影されるため、見上げるたびに異なる魅力を発見できるプログラムです。
昼だけでなく夜までたっぷりとミニーマウスの世界に浸れる新しい環境演出。
東京ディズニーランド「ファンダーナイト」の紹介でした。
