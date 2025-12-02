人気シリーズ『ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ』の新作ハイブリッド実写映画が、2028年11月17日に米公開となることがわかった。米などが報じた。

実写作品としては、マイケル・ベイ監督による『ミュータント・タートルズ』（2014）『ミュータント・ニンジャ・タートルズ：影＜シャドウズ＞』 （2016）以来、12年ぶりとなる新作だ。

タイトルは未定。製作は『ワイルド・スピード』シリーズなどのニール・H・モリッツが手がける。

米パラマウントは『タートルズ』フラチャイズの整理を進めている。2023年公開のアニメーション映画『ミュータント・タートルズ：ミュータント・パニック！』のスピンオフとして登場したテレビアニメシリーズ「テイルズ・オブ・ザ・ミュータント・タートルズ」は2025年12月に米登場予定のシーズン2をもって打ち切り終了が告知された。『ミュータント・パニック！』の続編映画は2027年9月17日の米公開予定が残されている。

また、R指定で製作予定とされた『Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin』に基づくも頓挫した。およそ10年ぶりとなる実写作品を、血みどろのR指定作品とすることを避けたい思惑という。ただし米によれば、同企画は今後の再検討がなされる可能性も残されている。

