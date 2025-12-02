『エイリアン』ガチャ登場 ─ 全5種類、ポージングや組み合わせも可能

映画『エイリアン』シリーズがカプセル自販機（ガチャマシン）に襲来だ。『SR+ 20世紀スタジオ エイリアン』が2025年12月中旬より発売される。1回500円（税込）／全5種。

「SR＋」は、かねてより「ガチャ（カプセルトイ）」で発売されているリアルな造形フィギュア「SR」シリーズのクオリティをさらに追求した新企画で、本商品が3作目。人体の骨格や筋肉を参考にキャラクターに合わせた人体モデルを製作し、その人体モデルをベースにリアルな原型を造り上げている。

「SR+」はキャラクター特有の筋肉の動きや骨格・関節を意識したポージングが取れることも考えて作られており、それによってより自然で“リアル”な臨場感を演出できることが特長のフィギュアシリーズだ。

『SR+ 20世紀スタジオ エイリアン』は、1979年に公開された映画「エイリアン」に登場する「エイリアン」や主人公「エレン・リプリー」などを立体化。ラインアップは「エイリアン」「エイリアン（インナーマウス） 」「エレン・リプリー」「エッグ＆チェストバスター」「ケイン＆フェイスハガー」の全5種類。

ボディはラインアップの一部が可動式のものもあり、動きをつけたポージングを演出することができる。フィギュア同士で組み合わせれば、映画のストーリーが思い浮かぶようなディスプレイも楽しめる仕様。

エイリアン

通称「ビッグチャップ」と呼ばれる作品を代表するエイリアン。腕は前後に可動。頭部にはクリアパーツを採用している。劇中資料を基に、スーツの造形を徹底再現。頭部の骨の形状や背中の突起のディティールもこだわりぬいた造形に仕上げた。組み立て時の高さ：約122mm

エイリアン（インナーマウス）

エイリアンの特徴とも言える「インナーマウス」を使用しているときの姿。口を大きく開いている姿には映画さながらの臨場感が感じられる。組み立て時の高さ：約122mm

エレン・リプリー

映画「エイリアン」シリーズの主人公。スペーススーツを着てエイリアンと最終決戦を行っている場面を立体化。ヘルメットには透明パーツを使用。組み立て時の高さ：約97mm

エッグ＆チェストバスター

エイリアンの幼体であり第二形態の「チェストバスター」をリアル造形で立体化。さらに上部パーツをはめ替えて開閉どちらでも楽しめる「エッグ」がセットになったラインアップ。組み立て時の高さ：約42～49mm

ケイン＆フェイスハガー

エイリアンの最初の被害者である「ケイン」が、エイリアンの第一形態「フェイスハガー」に襲われている姿をフィギュア化。組み立て時の高さ：約100mm