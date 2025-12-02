世界的な人気を誇るゲームキャラクター、ソニック・ザ・ヘッジホッグの実写映画『ソニック・ザ・ムービー』シリーズの新作映画が、2028年12月22日に米国公開されることがわかった。パラマウント・ピクチャーズが発表した。

『ソニック・ザ・ムービー』シリーズは、2020年の第1作『ソニック・ザ・ムービー』を皮切りに、2022年『ソニック・ザ・ムービー／ソニック VS ナックルズ』、2024年『ソニック×シャドウ TOKYO MISSION』とハイペースで3部作が製作され、シリーズ累計の全世界興行収入は約12億ドルに到達。2024年にはスピンオフドラマ「ナックルズ」（2024）も製作され、同じく大きな支持を得た。

報道によると、今回の新作映画は「『ソニック』ユニバースのイベント映画」とされており、シリーズの従来作品とはコンセプトが異なる模様。すでに、シリーズ第4作が2027年3月19日に米国公開されることも決まっているが、こちらとも別の作品だというから、2027年～2028年は毎年『ソニック』の新作が登場することになる。

ストーリーや出演者、監督、脚本家などは謎のベールに包まれているが、プロデューサーには『ソニック・ザ・ムービー』シリーズを手がけてきたニール・モリッツが続投。モリッツの製作会社Original Filmと、ソニック・ザ・ヘッジホッグの権利を統括するセガサミーグループが製作を担当する。

シリーズの過去作では、主人公ソニックの声をベン・シュワルツが、ドクター・ロボトニック役をジム・キャリーが演じたほか、ナックルズの声をイドリス・エルバ、テイルスの声をコリーン・オショーネシーが担当。第3作ではシャドウの声をキアヌ・リーブスが演じた。過去3作の監督はジェフ・ファウラーが務めてきたが、準備中の新作をどちらも監督できるのかは不明。続報の到着を待ちたい。

『ソニック・ザ・ムービー4（仮題）』は2027年3月19日に、『ソニック』新作映画（タイトル未定）は2028年12月22日に米国公開予定。

Source: ,