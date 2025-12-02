シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」VOL 1（第1話～第4話）は、衝撃のクリフハンガーで締めくくられた。実はこの展開、配信前に公開された公式ポスターでわずかに示唆されていたのでは？と話題になっている。

この記事には、「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」第4話『第4章 魔術師』のネタバレが含まれています。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」最終章：11月27日（木）10時より世界独占配信

シーズン5第4話『第4章 魔術師』では、ウィルが“集合意識（ハイブ・マインド）”を使ってヴェクナの力にアクセスし、眠っていた能力を発揮。マイク、ルーカス、ロビンに襲いかかるデモゴルゴンを宙に浮かせ、四肢を折って一掃してみせた。

「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」公式ポスターを見ると、この展開をほのめかすようなデザインになっている。ウィルが超能力者イレブンのさらに上に配置され、強いまなざしを向けているのだ。

米のインタビューで、ポスターはネタバレだったのか問われたウィル役ノア・シュナップ。もともと「ストレンジャー・シングス」のポスターは「各シーズンの雰囲気や、物語で描かれる時代・章におけるキャラクターの立ち位置を示すもの」としたうえで、今回はウィルの潜在能力をほのめかしていたことを認めた。

「（今回のポスターでは）彼のなかに強さが見えるでしょう。もちろん、血をつけたりしてネタバレすることは避けたかったはずですが、出来る限りギリギリまで攻めています。僕たちが行うことはすべて非常に意図的なんです。」

なお、過去4シーズンのポスターを振り返ると、ウィルがイレブンの上に配置されるのはシーズン1以来で、“原点回帰”を思わせる構図となっている。

もっとも、シーズン1ではウィルの“失踪”が物語の中心に据えられていたが、最終シーズンではウィルの新たに与えられた役割によって、物語の鍵を握る存在へと変化しつつある。ちなみにウィルの能力については、「物語が進むにつれ、その限界が明らかになる」。

