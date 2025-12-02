ダイアナ妃の双子の姪、アメリア＆エリザ・スペンサーが輝くドレス姿を披露
ダイアナ妃の姪として知られる双子の姉妹、レディ・アメリア・スペンサーとレディ・エリザ・スペンサーが、イギリスのファッションの祭典「ファッション・アワード2025」に来場し、輝くドレスで美しい姿を披露した。
【写真】アメリア＆エリザ・スペンサーの美しいドレス姿（全身ショット） 場内でも目を引く華やかさ
Peopleによると、現地時間12月1日、英ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールにて、英国ファッション評議会が主催する「ファッション・アワード 2025」が開催され、大勢のセレブや関係者が集った。
アメリアは、ガウラヴ・グプタによる、スカラップネックラインとウェストに寄せられたギャザーが印象的な、シャンパンカラーのストラップレスドレスをチョイス。透け感あるファブリックから脚のラインがほんのり浮かび、長いトレーンが引く。ヘアはタイトにまとめ、大粒パールのイヤリングで輝きを添えた。
エリザもガウラヴ・グプタのコレクションから、モックネックに輝く装飾をあしらった、艶やかな白のコラムドレスを選び、姉妹で異なるエレガンスを追求。髪の毛は高い位置でまとめ、ドロップイヤリングをコーデ。黒いクラッチバッグでアクセントをプラスした。
ダイアナ妃の弟、第9代スペンサー伯爵チャールズ・スペンサーと、最初の妻ヴィクトリア・エイトキンを両親に持つアメリアとエリザは、昨年もこのイベントに出席するなど、これまでも大規模イベントに姉妹で参加し、美しい姿を披露してきた。今年5月に開催されたカンヌ国際映画祭では、それぞれ黒と白のドレスを纏（まと）い、注目を集めた。
