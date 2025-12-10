台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」から、“フルーツ×お茶”をテーマにしたカラフルなラインナップの福袋「HAPPINESS BAG 2026」が登場。

「オリジナルグラスマグカップ」や「フルーツティーアソート」「オリジナルバンダナ」、さらに合計で約5,400円相当のドリンクの購入や、約450円相当のトッピング追加に利用できる「2026 お正月デザイン ドリンクフリーチケット＋トッピングフリーチケット」が入っています☆

ゴンチャ 福袋「HAPPINESS BAG 2026」

価格：8,200円（税込・送料込み）

発売日：2026年1月1日（木）〜 なくなり次第終了

購入制限：一人最大3個まで

※店舗によって年始の営業日および営業時間が異なるため、確認の上来店ください

※店頭販売の実施店舗については公式サイトにてご確認ください

※販売状況によって対象店舗が変更される場合があります

注意事項：

・画像はイメージです。実際の商品と色、質感が異なる場合があります。

・予告無く商品の色、サイズ等規格が変更となる場合があります。

・購入された方の都合での返品交換は受け付けません。

・初期不良での交換のみ受け付けます。商品到着後30日以内に連絡ください。

・本商品はリーフプログラムの対象となります。

・オンライン販売は、2026年1月中旬以降にリーフが付与される予定です。（5のつく日のボーナスリーフの対象外です）

・店頭販売は購入日翌日にリーフが付与されます。

・オンライン販売と店頭販売では、商品の受け取り時期が異なります。

毎年、多くの方から人気を博している「ゴンチャ」の福袋が、2026年も登場！

2026年の福袋は「フルーツとお茶」をテーマに、カラフルで華やかなティータイムが楽しめるグッズが揃えられます。

福袋の中身は、ゴンチャカラーの赤い持ち手がアクセントの「オリジナルグラスマグカップ」と、ゴンチャ初のお茶とドライフルーツをセットにした、オリジナルデザインの巾着入り「フルーツティーアソート」、フルーツティーをテーマにしたカラフルな「オリジナルバンダナ」です。

さらに「2026 お正月デザイン ドリンクフリーチケット＋トッピングフリーチケット」も封入。

チケットはそれぞれ5枚入りとなっており、合計で約5,400円相当のドリンクの購入や、約450円相当のトッピング追加に利用できるため、お得にゴンチャを楽しめます。

そんなゴンチャオリジナル「HAPPINESS BAG 2026」の内容を紹介していきます☆

オリジナルグラスマグカップ（300ml）

サイズ：口径8cm × 高さ9,3cm

素材：硼珪酸ガラス

使用区分：熱湯用／耐熱温度差120℃ ※ 電子レンジ・直火・オーブンレンジで使用しないでください。食器洗い機の使用は可能です

ゴンチャのフルーツティーを楽しむのにぴったりな、HAPPINESS BAG限定マグカップ。

どんなシーンにも馴染むシンプルなデザインで、ゴンチャカラーの赤い持ち手がアクセントになっています。

フルーツティーアソート

ゴンチャ初となる、お茶とドライフルーツのセット。

自由に組み合わせることで、何通りものフルーツティーが楽しめます。

お茶：3種（各4g）

阿里山ウーロンティー華やかでフルーティーな香りとすっきりとした口当たりグリーンルイボスティー澄みわたるようなさわやかな香りとやさしい甘み蜜香紅茶蜂蜜や熟した果実を思わせる甘い香りとまろやかなコク

ドライフルーツ 3セット（各14g）

マンゴーオレンジ×ピーチレモン×ストロベリーお茶とドライフルーツのおすすめの組み合わせ阿里山ウーロンティー＆マンゴーグリーンルイボスティー＆オレンジ×ピーチ蜜香紅茶＆レモン×ストロベリーおいしい味わい方カップにドライフルーツとティーバッグを入れる熱湯を注いで2分ほど待つティーバッグを軽く振って取り出し、フルーツと混ぜて賞味ください。

※お茶を淹れる際はやけどに注意ください

「フルーツティーアソート」オリジナル巾着

サイズ：17cm×22cm

フルーツティーアソートは、オリジナルデザインの巾着入り。

フルーツとお茶があしらわれた巾着は、小物入れとしても長く愛用できます。

オリジナルバンダナ

サイズ：60cm×60cm

フルーツティーをテーマにしたカラフルなオリジナルバンダナで、HAPPINESS BAGを包まれているのがポイント。

手にした瞬間から彩りを楽しめる特別仕様です。

ファッションはもちろん、インテリアやキッチンでも使える実用的なグッズになっています。

2026 お正月デザイン ドリンクフリーチケット（5枚） トッピングフリーチケット（5枚）

約5,400円相当ぶんの、好きなドリンクメニュー1杯に、最大3つまでトッピングできるお得なドリンクフリーチケットを5枚。

さらに2026年はトッピングフリーチケットも5枚（約450円相当）入っています。

さまざまなカスタマイズをたっぷり楽しめるのが高ポイント☆

“フルーツ×お茶”をテーマにしたカラフルなラインナップで展開される2026年の福袋。

2025年11月18日より順次予約受付が開始される、ゴンチャ「HAPPINESS BAG 2026」の紹介でした☆

苺の魅力を詰め込んだデザートティー！ゴンチャ「あまおう ホリデー」 苺の魅力を詰め込んだデザートティー！ゴンチャ「あまおう ホリデー」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post フルーツ×お茶”がテーマのカラフル福袋！ゴンチャ「HAPPINESS BAG 2026」 appeared first on Dtimes.