『水ダウ』名探偵津田“長袖”SP予告動画に反響「神すぎる！」「楽しみ」
TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）の公式Xが、2日に更新。3日放送予定の「名探偵津田"長袖"SP」の予告動画をアップした。
【予告動画】楽しみ！『水ダウ』名探偵津田“長袖”SP
Xでは「明日12月3日の『水曜日のダウンタウン』の放送は…「長袖をください」の流行語大賞ノミネートを記念して「名探偵津田"長袖"SP」を放送！昨年の本放送には収まりきらなかった…津田が念願の袖を手に入れるまでの一連を初公開」との文言とともに、動画を公開。
ファンからは「神すぎる！」「すぐ言う（笑）」「楽しみすぎる」「念願の袖（笑）」などといった感想が相次いで寄せられている。
