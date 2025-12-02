小島秀夫、『ズートピア２』日本版にカメオ出演 監督直々のオファーに「二つ返事で引き受けた」
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』（12月5日公開）の日本版にゲーム業界をけん引するゲームクリエイターの小島秀夫がカメオ出演することが発表された。監督直々のオファーに小島は「二つ返事で引き受けた」という。
動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園〈ズートピア〉を舞台に、ユニークで多彩なキャラクターたちを通して、現代社会への深いメッセージが込められたドラマチックでミステリアスな物語を描き、社会現象を巻き起こした『ズートピア』（2016年）。
前作に引き続き、上戸彩（ジュディ）、森川智之（ニック）、三宅健太（ボゴ署長）、高橋茂雄（クロウハウザー）、Dream Ami（ガゼル）、山路和弘（Mr.ビッグ）らが各キャラクターを続投。
さらに、新キャラクター役に、下野紘（ゲイリー）、江口のりこ（ニブルズ）、山田涼介（パウバート）、高嶋政宏（※高＝はしごだか／ウィンドダンサー市長）、水樹奈々（Dr.ファズビー）、柄本明（ヘイスース）、熊元プロレス（ホグボトム警部）、ジャンボたかお（ラス）、高木渉（アントニー）、梅沢富美男（ミルトン・リンクスリー）ほかが参加している。
新たに参加が明らかになった小島は、ステルスゲームの金字塔「メタルギアソリッド」シリーズや、大人気「DEATH STRANDING」シリーズを手がけた、世界的なゲームクリエイターであり、ゲーム界きっての映画通としても知られている。
今回、本作の監督の一人であり、ディズニー・アニメーション・スタジオのチーフ・クリエイティブ・オフィサーであるジャレド・ブッシュ本人から直々オファーがあり、カメオ出演が決定。小島が演じるのは、ジュディやニックが働く「ズートピア警察署」内で働いているモグラ、ポール・モールデブラント役。
アニメーション映画への出演が、初めてとなる小島は、「実写映画やゲームでのカメオ出演の経験は多々ありますが、アニメーションの劇場映画の吹替えは初体験となります。それもまさかのディズニーさんから！それも大好きな『ズートピア』の続編！さらに監督のジャレド・ブッシュからの直々のオファーとあって、非常に光栄に思いつつ、二つ返事で引き受けた次第です」と、経緯を説明した。
さらに、「僕が参加するのは少しのシーンですが、収録の時点でも創り込みは流石でした。絵があるおかげで、収録はスムーズに進みました。いつもは演出する側なので、実際に演じることを経験してみて、いろいろと勉強になりました。台本のめくりやノイズなど、基本的なことなど、声優さんたちが如何に注意を払っているのかを再認識しました」と、クエリエイターならではの視点で初挑戦を振り返った。
『ズートピア２』について小島は、「前作の『ズートピア』は幼かった子どもと日本版を観に行きました。社会的テーマも見え隠れする、大人から子どもまで、笑って、楽しめる、劇場から希望を持って帰れる、ある種のディズニー・アニメーションの到達点でした。『正直、あれを超える続編は作れるのか？』と、思っていましたが、収録時の感じでは、間違いなく前作を超える”新たなズートピア”になる！と確信しました。子どもも大きくなり、日本版で観ることが減りましたが、今回は日本版で劇場に臨みたいと思います」と、期待のこもったコメントを寄せている。
